'Самостоятельно мы не вытащим': майор ВСУ рассказал об угрозе Третьей мировой

Для Европы, которая очень волнуется за свою безопасность, это будет гораздо опаснее, считает Гетьман.

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Гетман предупредил о начале Третьей мировой / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, Донецкая отдельная бригада Сил территориальной обороны

Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, если Украине вместе с западными партнерами, которые поставляют вооружение, не удастся разбить российскую армию, то начнется Третья мировая война.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua он отметил, что Украина очень зависима от поставок оружия от партнеров, ведь самостоятельно наша страна не сможет противостоять.

"Самостоятельно мы не вытащим. Россия самостоятельно не вытягивает, а мы тем более. Наш военно-промышленный комплекс по мощности меньше, чем ВПК России. И русский не вытягивает, он обращается за помощью к другим странам. Нам надо сдержать возможное наступление русских и накапливать оружие для весенних наступательных действий и кромсать русскую армию. Еще раз: наша победа будет только тогда, когда мы уничтожим российскую армию. Пессимистично, если не будет помощи, сможем ли мы удержать российское нашествие - вряд ли. Это не будет означать мир. В любом случае мы не сдадимся", - рассказал Алексей Гетьман. видео дня

По словам эксперта, в таком случае война в Украине, продолжающаяся сейчас, когда можно нарисовать линию фронта, превратится в локальные боевые действия.

"Это будет партизанская война с нашей стороны. Для Европы, которая очень волнуется за свою безопасность, это будет гораздо опаснее. Риски, что западная поддержка будет уменьшаться есть, она и сейчас уменьшается. Это связано с политическими процессами внутри этих стран. Выборами и страхом многих высокопоставленных чиновников в странах, что конфликт с Россией может перекинуться на них, а это очень опасно. Опять же, пугалки ядерным оружием, они действуют", - рассказал Алексей Гетьман.

Война в Украине - это не очень выгодно для наших западных партнеров, ведь нам надо помогать, тратить деньги, ресурсы, ухудшать взаимоотношения со странами, которые поддерживают Россию, говорит Алексей Гетьман. Однако, по его словам, иначе будет хуже.

"Надо выбирать меньше из двух зол. К сожалению, война уже началась, и это не локальный конфликт где-то на востоке нашей страны. Это по большому счету начало Третьей мировой. Если нам удастся разбить российскую армию вместе с нашими партнерами, то Третья мировая может не начаться. Если не удастся, то она начнется по всей Европе, по всему миру", - говорит Алексей Гетьман.

Военная помощь Украине

Напомним, что Евросоюз согласовал помощь для Украины на 50 млрд евро. ЕС согласовал пакет помощи для Украины на четыре года, решение никем не оспаривалось, сообщил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

США перенесли поставки Украине дальнобойных авиабомб GLSDB. Поставка ракет компанией Boeing - главным подрядчиком GLSDB-состоится в конце декабря, после чего последуют несколько месяцев испытаний.

Германия передает Украине новый пакет военной помощи. Украинским военным передадут на фронт автомобили, системы обнаружения дронов и другую технику, а также боеприпасы.

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