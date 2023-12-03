Германия хочет меньше платить Евросоюзу за оружие для Украины - Daily Telegraph.

Власти Германии хотят сократить свои расходы в Европейский фонд мира, из которого закупается оружие для Украины. Якобы в Берлине считают, что прямые поставки вооружения должны учитываться как взносы, пишет со ссылкой на собственные источники британское издание The Daily Telegraph.
Журналисты отмечают, что получило в распоряжение "неофициальный документ". В нем Германия отметила, что 20-миллиардный Европейский фонд мира должен учитывать военную помощь, которую Берлин предоставил Украине на двусторонней основе.
Германия желает, чтобы ее военная помощь учитывалась в ЕС как вклад в фонд мира. Берлин является самой большой экономикой ЕС и вносит четверть средств в вышеуказанный фонд ЕС.
По данным британцев, этот документ вызвал опасения в ЕС ‒ мол, канцлер Германии Олаф Шольц может блокировать попытки Европы поддержать Украину в войне с Россией.
Еще в одном документе, которые есть в распоряжении издания, Франция выступает за прекращение поставок оружия через Европейский фон мира. Париж предлагает сосредоточиться на совместных закупках.
Возможные планы по принуждению Украины к переговорам с РФ
Немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники в правительственных кругах ФРГ, пишет, что власти США и Германии пытаются втянуть Украину в переговоры с Россией. Они уже даже якобы "придумали" план, как усадить за этот стол президента Украины Владимира Зеленского.
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц хотят склонить Украину к мирным переговорам с РФ, не оказывая прямого дипломатического давления на Зеленского. Стороны хотят помочь Киеву занять "стратегически выгодную переговорную позицию", с которой уже можно будет договариваться с Путиным о "суверенитете и территориальной целостности" страны.
США и Германия, как основные поставщики военной помощи, хотят использовать этот рычаг влияния. Как сообщается, стороны будут передавать Украине столько оружия, сколько понадобится для сдерживания оккупантов, без возможности освободить оккупированные территории.
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