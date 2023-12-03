УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Противостояние между Украиной и РФ может продолжаться постоянно - Тука

Ангелина Подвысоцкая
3 декабря 2023, 23:53
Такой сценарий может развиться, если брать во внимание "цивилизационное измерение".
Противостояние между Украиной и РФ может продолжаться постоянно - Тука
Противостояние между Украиной и РФ может продолжаться постоянно / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада территориальной обороны

Война в Украине может превратиться в постоянную борьбу с Россией. Однако это касается "цивилизационного измерения". Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В то же время он добавил, что с точки зрения физической войны, такого не будет. Кремль прекратит войну против Украины после того, как в РФ начнется процесс распада. В такой момент у российских властей не будет времени на решение внешних проблем.

"Пример малюсенькой Чеченской республики дважды доказывал всю ничтожность России как мощной сверхдержавы. Ведь, в конце концов, малюсенькая Чечня заставила Россию ежегодно платить дань в обмен на лояльность. Это факт, загляните в открытые источники, например, бюджет Российской Федерации – вы увидите, что ежегодные субвенции Чечни в разы превышают аналогичные дотации и субвенции другим регионам РФ", - говорит Тука.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Смотрите видео с чатом Георгия Туки на Главреде:

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Георгий Тука вторжение России
Реклама

Главное за день

Противостояние между Украиной и РФ может продолжаться постоянно - Тука

Противостояние между Украиной и РФ может продолжаться постоянно - Тука

23:53 Украина
Зеленский назвал самые тяжелые участки на фронте и анонсировал новые решения

Зеленский назвал самые тяжелые участки на фронте и анонсировал новые решения

22:43 Политика
"Будут ужасно страдать зимой": генерал Ходжес раскрыл, что ждет войска РФ

"Будут ужасно страдать зимой": генерал Ходжес раскрыл, что ждет войска РФ

22:06 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:53

Противостояние между Украиной и РФ может продолжаться постоянно - Тука

23:29

В страну ворвался 7-бальный шторм: магнитная буря продлится целую неделю

23:01

Нужно найти ошибку на зимней картинке за 11 секунд: оптическая иллюзия для гениев

22:47

Ведущая шоу "Танцы со звездами" прокомментировала слухи о беременности

22:43

Зеленский назвал самые тяжелые участки на фронте и анонсировал новые решения

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
22:06

"Будут ужасно страдать зимой": генерал Ходжес раскрыл, что ждет войска РФ

21:48

Популярная певица призналась, почему от нее отказался Константин Меладзе

21:40

ВСУ останутся без оружия: дипломат - о проблемах из-за задержки помощи от США

20:52

Основные силы оккупантов исчерпаны: важные подробности о боях за Авдеевку

Реклама
20:51

"Главное – прорвать оборону": офицер сделал прогноз по левобережью Херсонщины

20:45

Больше мамы: Ани Лорак удивила светским выходом дочери

19:56

Репер-путинист Баста попал в серьезное ДТП

19:36

Украину накрыл антициклон: где врежет 14 градусов мороза

19:32

Ядерное сдерживание Путина: в Германии назвали план для ЕС и обеспокоились США

19:10

Возможен ли новый аналог "Тегерена-43"?мнение

18:41

Эксперт рассказал, как предотвратить конденсат на окнах: эти простые советы спасут ваш дом

18:36

Искать призывников по месту жительства: юрист рассказал, законно ли это

18:18

В Британии призвали остановить Путина в Украине и предупредили об опасности

18:09

"Это невозможно": Тука - о том, почему ВСУ не могут зайти в КрымВидео

17:52

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 декабря: Льву - успех в отношениях, Деве - новые начинания

Реклама
17:49

Как поставить на место соседей: эти простые советы помогут избежать проблемВидео

17:23

Могут ли войска РФ снова подойти к Киеву: украинский разведчик сделал заявление

17:10

"Не"разведенный Мурат Налчаджиоглу снялся на фоне бюста чужой женщины

17:05

Что нельзя делать 4 декабря, чтобы не навлечь беду: приметы и запреты дня

16:50

Почему детям нельзя спать со взрослыми: какая опасность угрожает ребенку

16:41

"День победы Украины постоянно откладывается": эксперт назвал причинуВидео

16:27

Прямой, крупный или "картошкой": как определить характер человека по носу

16:15

Дезинсектор рассказал, чем изгнать крыс и мышей из дома

16:11

Даша Кацурина раскрыла свой редкий диагнозВидео

15:57

Для Украины победа Путина стала бы трагедией, Киеву нужно помочь – Столтенберг

15:21

"Клоун"-путинист Охлобыстин разнылся, что Макаревич "сделал ему больно"

15:11

Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: кого из знаков ждет страсть и сильнейшая влюбленность

15:06

Украина перешла на новый этап войны: Подоляк назвал три ключевых решения

14:48

Германия хочет меньше платить Евросоюзу за оружие для Украины - Daily Telegraph.

14:31

Ударит мороз -13, ветер будет сносить с ног: синоптик сказал, где ухудшится погода

14:27

Лилия Ребрик раскрыла дату родов и планы на имя третьего ребенка

13:55

Безумная путинистка-"Красная шапочка" Поплавская назвала Лорак предательницей

13:43

Лунный календарь 4 декабря 2023: стрижка в этот день принесет большую удачу

13:38

Как ухаживать за комнатными растениями зимой: садовник рассказал, что может их "убить"

13:15

К чему падает вилка и какую беду это принесет: о чем говорит древняя примета

Реклама
13:12

Церковный праздник 4 декабря: что нельзя делать в Варварин день

12:57

Какие продукты подорожают в Украине к Новому году: на что украинцам придется раскошелиться

12:00

"Их было не двое, а группа": сержант подразделения рассказал подробности расстрела военных ВСУ

11:59

Повышение украинцам пенсий: когда это может случиться и какая сумма

11:55

Оккупанты, которые расстреляли украинских пленных, уже ликвидированы: деталиВидео

11:48

Что делать, если в доме завелась моль: как найти гнезда и уничтожить насекомых

11:41

Гороскоп на завтра 4 декабря 2023: Девам - скорые перемены, Козероги - избегайте толпы

11:31

"Самостоятельно мы не вытащим": майор ВСУ рассказал об угрозе Третьей мировой

11:07

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря 2023: Козе - благосклонность друзей, Собаке - негатив из-за сплетен

11:04

"Идет 3-я волна штурмов": оккупанты собираются бросить на Авдеевку тяжелую технику

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять