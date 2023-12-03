Противостояние между Украиной и РФ может продолжаться постоянно - Тука

Такой сценарий может развиться, если брать во внимание "цивилизационное измерение".

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Противостояние между Украиной и РФ может продолжаться постоянно / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада территориальной обороны

Война в Украине может превратиться в постоянную борьбу с Россией. Однако это касается "цивилизационного измерения". Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В то же время он добавил, что с точки зрения физической войны, такого не будет. Кремль прекратит войну против Украины после того, как в РФ начнется процесс распада. В такой момент у российских властей не будет времени на решение внешних проблем.

"Пример малюсенькой Чеченской республики дважды доказывал всю ничтожность России как мощной сверхдержавы. Ведь, в конце концов, малюсенькая Чечня заставила Россию ежегодно платить дань в обмен на лояльность. Это факт, загляните в открытые источники, например, бюджет Российской Федерации – вы увидите, что ежегодные субвенции Чечни в разы превышают аналогичные дотации и субвенции другим регионам РФ", - говорит Тука.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Смотрите видео с чатом Георгия Туки на Главреде:

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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