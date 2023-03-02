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Лучше на фронт, чем против Путина: в РФ придумали причину для новой мобилизации - эксперт

2 марта 2023, 07:46
Российские пропагандисты нашли чем "подкормить" россиян, заявил Александр Коваленко.
Владимир Путин, Александр Коваленко
Владимир Путин, Александр Коваленко / сайт Кремля, скрин

В российском обществе отсутствуют протестные настроения, которые могли бы всколыхнуть социальную ситуацию в России. Блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в ближайшее время не стоит ожидать активных действий от обычных россиян.

В интервью Главреду эксперт отметил, граждане России – это, в первую очередь, аморфная масса, они не являются активным элементом в РФ.

"Поэтому ожидать какого-то изменения в отношении к "СВО", мобилизации не приходится. К тому же, сейчас россияне пытаются катализировать ситуацию в Приднестровье. И именно под эту ситуацию они могут объявить новую волну мобилизации. То есть, мол, появилась угроза для Приднестровья, "нацистский режим в Киеве в сговоре с нацистским режимом в Кишиневе и НАТО объединились для того, чтобы подавить маленькую, независимую, процветающую республику, где проживает много русскоязычного населения". Именно с помощью таких нарративов РФ может начать новую мобилизацию", - пояснил Коваленко.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Также он подчеркнул, что российские пропагандисты нашли чем "подкормить" россиян.

"Потому что Украина за этот год многим из россиян в определенном смысле надоела – потребитель информационного фастфуда также нуждается в чем-то новом. Опять же, рассказывать об "украинских нацистах" уже неинтересно, надо рассказывать о молдавских. Поэтому россиянам теперь могут скормить новую порцию", - подытожил эксперт.

Возможность распада России

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что миру нужно готовиться к распаду страны-агрессора России, который будет происходить независимо от их желания. Запад пока не понимает, чем должна завершиться война в Украине. Также в западных странах не понимают, что делать с Россией.

В то же время дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечает, что в западных странах еще нет полного понимания того, как сделать страну-агрессора Россию безопасной для мира. Там понимают, что нужно сделать так, чтобы РФ в будущем не угрожала другим государствам, но еще не решили, как это сделать.

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Автор: Сергей Кущ
мобилизация война в Украине Александр Коваленко
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