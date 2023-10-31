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Произойдет после выборов в России: генерал СБУ сообщил об важном решении Путина

Юрий Берендий
31 октября 2023, 02:05
После победы на президентских выборах в России Путин может объявить всеобщую мобилизацию населения, а также увеличить репрессии против россиян.
Путин
Генерал СБУ сообщил об важном решении Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, УНИАН

Путин выгоден всем башням Кремля, поэтому результат президентских выборов в 2024 году в России вполне прогнозируемый. Однако возникает вопрос их легитимности. Об этом во время чата на Главреде рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

"Выборы в России (в марте 2024 года, - ред.) будут, это однозначно. Также однозначно Путин будет принимать в них участие. Ему нарисуют поддержку на уровне более 70%, например, 74%, и он будет этому радоваться", - указывает Виктор Ягун.

Однако, по его словам, даже несмотря на все это, ситуация меняется кардинально.

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"Раньше Путин в любом случае выигрывал выборы: да, кому-то уменьшали результат, а ему дорисовывали, но он выигрывал и набирал более 50% голосов. Теперь же возникает вопрос о легитимности этих выборов. И здесь речь идет не о сроках, а именно о голосовании: будет ли настоящее голосование, как в выборах будут использовать оккупированные украинские территории. Все это ставит под сомнение легитимность Путина. Кроме того, большой вопрос, возьмет ли Путин те проценты, которые он хочет себе нарисовать. С каждым днем эта проблема становится все больше и больше. Поэтому выборы в России проведут, результат нарисуют и очень быстро забудут о них", - заключает эксперт.

Бывший замглавы СБУ также сообщил, о важном решении, которое будет принято после победы Путина на выборах в России. По его словам гайки репрессий на России будут только закручиваться.

"После выборов начнется всеобщая мобилизация в РФ, к которой там активно готовятся, в частности законодательным путем, вводя репрессивные моменты, в частности, запрет выезжать из страны и передвигаться. Иными словами, россиян загонят в такие рамки, когда у них не будет выхода - или идти на войну, или стреляться. Все это будет фееричным и смешным для нас", - резюмирует Виктор Ягун.

Мобилизация в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, мобилизация сотен тысяч граждан в стране-агрессоре РФ для ведения войны против Украины оказывает негативное влияние на экономику. По оценкам разведки Министерства обороны Великобритании российский режим не будет осуществлять всеобщую мобилизацию до проведения выборов президента.

Также ранее сообщалось, что по данным государственной статистики и правозащитников, Россия освободила до 100 000 заключенных и отправила их воевать в Украину - это гораздо больше, чем было известно ранее.

В то же время, в ГУР указали на то, что российские захватчики столкнулись с необходимостью проведения новой волны мобилизации.

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мобилизация война в Украине Владимир Путин
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