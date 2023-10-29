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"Есть первые признаки": майор ВСУ сказал, что Путин собирается устроить до выборов

Алёна Воронина
29 октября 2023, 17:42
Внутри России начинается не очень хорошая для Москвы ситуация, поэтому глава Кремля может прибегнуть к новым шагам на фронте.
Владимир Путин, Алексей Гетман
Майор ВСУ сказал, что Путин собирается устроить до выборов/ коллаж: Главред, фото: скрин

До выборов в стране-агрессоре России, которые должны состояться в марте 2024 года, Кремль может организовать масштабное наступление на одном из направлений фронта в Украине. Российскому диктатору Владимиру Путину это нужно, чтобы повлиять на россиян – оккупанты попытаются выставить это наступление, как свою победу.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман в интервью Главреду. Он отметил, что Москва вполне может незадолго до выборов устроить новое наступление, чтобы выдать его за победное.

"Да, это очевидный вариант развития событий. В России уже возникают определенные сложности: родственники погибших и тех, кто воюет, а также те, кто потерял здоровье и остался без конечностей, но все равно вынужден трогаться на фронт, на мясные штурмы, начинают задавать вопросы. Внутри России начинается не очень хорошая для Москвы ситуация, есть первые колокольчики", – сказал Гетман.

По словам майора ВСУ, Кремлю нужно поднимать боевой дух, и это могут попытаться сделать именно таким образом.

"Им надо поднимать боевой дух. Начать для этого войну, как было в 1905 году (русско-японская война), уже не получится, потому что идет война против Украины. Кстати, ту войну Россия проиграла, как и многие другие войны. Могу перечислить массу войн, в которых Россия проигрывала, но не могу вспомнить ни одной, в которой бы она выиграла. Ведь, начиная с наполеоновских войн, она постоянно находилась в союзах со странами, которые были самыми мощными на то время", – сказал майор ВСУ.

Он отметил, что России нужны победы на поле боя, чтобы поднять моральный дух. Удастся ей это или нет – особой разницы нет, потому что главное для нее просто увязаться в бой.

"России важно, чтобы были масштабные боевые действия, а чем они завершатся – поражением или победой – не так важно. Если даже им не удалось продвинуться вперед, и они положили кучу людей, но факт боя был, как сейчас факт боя под Авдеевкой, то дальше можно будет рассказать что угодно: что они мощно продвигаются, что всех одержали победу и тому подобное. И многие из россиян в это поверят", – сказал Гетман.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетман рассказал об угрозах новых наступлений России:

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ мощно разбили колонну войск РФ, которая шла на прорыв в Донецкой области. Артиллерия четырех бригад сил обороны Украины остановила продвижение колонны российских оккупантов вблизи села Красногоровка в Донецкой области.

Напомним, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман рассказал в интервью Главреду, куда может пойти РФ под Купянском. Алексей Гетман ожидает усиления наступательных действий оккупантов под Купянском и Авдеевкой.

Также Гетман прогнозировал, что в Авдеевке может измениться ситуация, ВСУ возьмут врага в 2 "кольца". Российские оккупанты пытаются задавить украинских защитников огромным количеством живой силы и военной техники.

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