Минус 489 оккупантов, 13 сдались в плен: в ВСУ рассказали о бешеных потерях армии РФ

Защитники Украины нанесли серьезные потери оккупантам. В частности, захватчики потеряли 25 единиц техники и почти пол тысячи человек личного состава.

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В ВСУ рассказали о бешеных потерях армии РФ/ коллаж: Главред, фото: Facebook, "Радио Свобода"

Российские оккупанты за прошедшие сутки потеряли на Таврическом направлении 489 человек, 13 сдались в плен.

Об этом рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. Он отметил, что украинские военные за день выполнили 1217 огневых задач.

"В целом, враг нанес 7 авиационных ударов, провел 51 боевое столкновение и совершил 759 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1217 огневых задач. Общие потери врага составили 489 человек. 13 оккупантов сдались в плен", – рассказал Тарнавский. видео дня

Защитники Украины уничтожили 25 единиц военной техники противника. В частности, российские оккупанты потеряли 8 танков, 3 боевые бронированные машины, 10 беспилотников, 4 автомобиля. Также уничтожено 5 складов боеприпасов врага.

Тарнавский отметил, что продолжается наступательная операция защитников Украины на Мелитопольском направлении.

Война в Украине

РФ в ночь на 29 октября ночью ударила по Украине БПЛА, ракетой и авиабомбами. Ракету оккупанты направили на объект в Полтавской области, а 5 дронов запускали по разным областям. Кроме этого, на Херсонщину они сбросили 32 авиабомбы.

Напомним, в Воздушных силах сказали, готова ли Украина к мощным атакам РФ. Оккупанты накапливают ракеты, чтобы совершать новые массированные атаки. Защитники нашего государства вынуждены ожидать угрозы в любой момент.

В ВСУ подтвердили первые применения РФ БПЛА "Изделия-53" - враг бьет по "артиллерии". Россияне применяют обновленные "Ланцеты" только на фронте. Но украинская разведка узнала о них заранее.

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