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На Львовщине напали на нардепа Николая Тищенко: детали

Алёна Воронина
29 октября 2023, 13:08
Полиция открыла уголовное производство по факту нападения, а Тищенко объяснил, как все произошло.
Николай Тищенко
На Львовщине напали на нардепа Николая Тищенко/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

На Львовщине произошло нападение на народного депутата Николая Тищенко (исключен из состава фракции "Слуга народа").

Об этом Тищенко сообщил в своем Telegram-канале. Также эту информацию подтвердила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская журналистам hromadske.

Парламентарий рассказал, что в его приемную якобы обратились работники и пациенты пансионата и попросили защитить их от рейдерского захвата, угроз жизни и выселения на улицу. Тищенко объяснил, что, по словам людей, неизвестные вооруженные люди незаконно захватили 2 гектара коммунальной земли в поселке Брюховичи в пригороде Львова.

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"Вчера боролись с этой мафией до поздней ночи. На место преступления приехал Журбенко Василий, представился начальником охраны от захватчика "Укры" и... сотрудником "Интерпола". В его машине на поддельных номерных знаках, было обнаружено много камер и фотоловушки", – написал депутат.

Он утверждает, что мужчина вел себя агрессивно, провоцировал полицию и всех присутствующих и унижал его помощников. Также, по словам депутата, этот мужчина якобы публично запугивал женщин и работниц пансионата. Они, по словам парламентария, уже дали об этом показания.

"А также после того, как данное лицо ударило меня в присутствии полиции, на него открыто уголовное производство о нападении на меня во время выполнения моих депутатских полномочий", – добавил Тищенко.

Полиция открыла уголовное дело

По факту нападения на нардепа правоохранители открыли уголовное дело после того, как Тищенко подал заявление в полицию. Началось досудебное расследование по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства происшествия, рассказала журналистам Hromadske пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская.

Почему Тищенко выгнали из фракции "Слуга народа"

Напомним, зимой этого года Тищенко выгнали из фракции Слуга народа после зашквара с поездкой в Таиланд. Тищенко объяснял свою поездку в Таиланд тем, что якобы планировал провести в Бангкоке в отеле Novotel встречу с представителями украинской общины для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия".

При этом, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, народные депутаты и государственные служащие во время военного положения могут выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не подписывал распоряжение о командировке Тищенко в Таиланд.

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Тищенко Николай Тищенко новости Украины
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