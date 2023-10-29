На Львовщине напали на нардепа Николая Тищенко: детали

На Львовщине произошло нападение на народного депутата Николая Тищенко (исключен из состава фракции "Слуга народа").
Об этом Тищенко сообщил в своем Telegram-канале. Также эту информацию подтвердила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская журналистам hromadske.
Парламентарий рассказал, что в его приемную якобы обратились работники и пациенты пансионата и попросили защитить их от рейдерского захвата, угроз жизни и выселения на улицу. Тищенко объяснил, что, по словам людей, неизвестные вооруженные люди незаконно захватили 2 гектара коммунальной земли в поселке Брюховичи в пригороде Львова.
"Вчера боролись с этой мафией до поздней ночи. На место преступления приехал Журбенко Василий, представился начальником охраны от захватчика "Укры" и... сотрудником "Интерпола". В его машине на поддельных номерных знаках, было обнаружено много камер и фотоловушки", – написал депутат.
Он утверждает, что мужчина вел себя агрессивно, провоцировал полицию и всех присутствующих и унижал его помощников. Также, по словам депутата, этот мужчина якобы публично запугивал женщин и работниц пансионата. Они, по словам парламентария, уже дали об этом показания.
"А также после того, как данное лицо ударило меня в присутствии полиции, на него открыто уголовное производство о нападении на меня во время выполнения моих депутатских полномочий", – добавил Тищенко.
Полиция открыла уголовное дело
По факту нападения на нардепа правоохранители открыли уголовное дело после того, как Тищенко подал заявление в полицию. Началось досудебное расследование по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства происшествия, рассказала журналистам Hromadske пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская.
Почему Тищенко выгнали из фракции "Слуга народа"
Напомним, зимой этого года Тищенко выгнали из фракции Слуга народа после зашквара с поездкой в Таиланд. Тищенко объяснял свою поездку в Таиланд тем, что якобы планировал провести в Бангкоке в отеле Novotel встречу с представителями украинской общины для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия".
При этом, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, народные депутаты и государственные служащие во время военного положения могут выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не подписывал распоряжение о командировке Тищенко в Таиланд.
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