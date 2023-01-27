glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Тищенко выгнали из фракции Слуга народа после зашквара с поездкой в Таиланд

27 января 2023, 11:53
Принято решение исключить Тищенко из состава депутатской фракции политической партии Слуга народа.
Тищенко
Николая Тищенко исключили из фракции СН / УНИАН

Народный депутат Николай Тищенко исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа", сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", - написала в Теlegram спикер фракции Юлия Палийчук.

Отметим, что днем ранее Тищенко был уволен с должности зампредседателя фракции, а глава фракции Давид Арахамия созвал срочное заседание, чтобы исключить его из фракции.

Скандал с поездкой Тищенко в Таиланд

Напомним, Тищенко 27 января планировал провести в Бангкоке в гостинице Novotel встречу с представителями украинской общины для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия". Эту информацию подтвердили в пресс-службе посольства Украины в Таиланде.

При этом, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, народные депутаты и государственные служащие во время военного положения могут выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не подписывал распоряжение о командировке Тищенко в Таиланд.

Читайте также:

Николай Тищенко Слуга народа новости Таиланда
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:04

РФ до 24 февраля устроит один из самых массовых ракетных ударов и пойдет в наступление – аналитик

12:03

Больше никогда не слипнется: как на самом деле правильно варить рисВидео

11:53

Аналитик объяснил, почему Путин решился воевать с Украиной и с западным миромВидео

11:53

Тищенко выгнали из фракции Слуга народа после зашквара с поездкой в ТаиландВидео

11:30

Как отрастить роскошные волосы в домашних условиях: простейшие трюки, о которых многие забываютВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:29

Не только Leopard: Польша даст Украине дополнительно 60 модернизированных танковВидео

11:26

Закрывала лицо и отворачивалась: Тимошенко подловили на пляже в Дубае во время войныВидео

10:59

Комплексует из-за низкого роста: в Британии едко высмеяли коротышку ПутинаВидео

10:51

Целью был не Рогозин: СМИ узнали, на кого охотились ВСУ в ресторане Донецка

Реклама
10:41

Мечты исполнятся по щелчку пальцев: три знака Зодиака целый год будут под покровительством ВселеннойВидео

10:26

Путин планирует годы войны: на Западе спрогнозировали сроки нового наступления РФВидео

10:22

Зачем класть сахар рядом с хлебом: не придется выбрасывать важный продукт

10:03

"Украина смогла бы доминировать на поле боя": в ОП сказали, какой техники не хватает ВСУ для победВидео

09:57

Страх покушения и отравления: СМИ рассказали, как распознать двойника ПутинаВидео

09:55

Дешево и сердито: почему в СССР женщины мыли голову стиральным порошком

09:34

Опасность нового массированного удара: в ОП назвали, чем РФ готова бить по УкраинеВидео

09:14

Молодая жена Цекало снялась топлес

09:10

Танки Leopard-2 и Abrams помогут развалить оборону Путина на фронте – генерал РоманенкоВидео

09:00

К 24 февраля Россия пойдет в наступление, устроит ракетный обстрел и атакует из Беларуси – КочетковВидео

08:48

Гороскоп на неделю 30 января-5 февраля 2023: Близнецам – доходы, Весам – крупные покупки

Реклама
08:45

Французский "монстр": ВСУ могут получить мощный танк Leclerc, но есть нюансВидео

08:40

Путина убьют в 2023 году: астролог Влад Росс описал сценарий гибели диктатораВидео

08:38

Международный трибунал для России может появиться к лету - НуландВидео

07:50

И это не предел: в Украине резко подскочила цена на популярный овощВидео

07:50

РФ пытается прорвать оборону Бахмута и Угледара, там идут ожесточенные бои – ISWВидео

07:49

Попытка – пытка: какие знаки зодиака совершенно несовместимы в любвиВидео

07:30

Гороскоп на сегодня 27 января 2023: Тельцам – общение, Ракам – чувства, а Рыбам – изменения

07:07

В России произошел переворот, Путин отстранен от власти - астролог Влад Росс

06:49

Идет смена эпох - и все из-за нашей войны с Россиеймнение

06:25

Франция рассматривает возможность передачи Украине истребителей - соратник МакронаВидео

05:41

День ангела Нины 2023 – теплые поздравления с днем ангела Нины

05:30

Как быстро убрать пень с участка: 5 рабочих способов, которые помогут решить проблему

05:00

С Днем Елены 2023 - поздравления с Днем ангела Елены в картинках, открытках и стихах

04:44

Волочкова с Джигурдой опозорились, пытаясь показать свою любовь к РоссииВидео

04:05

Жданов пояснил нюансы мобилизации мужчин в ВСУ

03:20

Мужчины будут в восторге от них: роскошный рецепт картофельных блинчиков на Масленицу 2023Видео

03:00

Лучше, чем ароматизатор: топ-6 самых душистых комнатных растений

02:35

Продукты быстро портятся: как сохранить низкую температуру в холодильнике без светаВидео

02:10

Вьюга и "жара": синоптики рассказали, какой ждать аномалии в февралеВидео

01:35

РФ атакует Украину в три шага: эксперт рассказал о хитростях оккупантовВидео

Реклама
00:51

Зачем 27 января нужно пить молоко всем: приметы и что нельзя делатьВидео

00:19

"Российские и американские танки горят одинаково": Миланович оскандалился заявлением о войне в УкраинеВидео

26 января, четверг
23:35

Самые модные стрижки боб 2023 – 5 вариантов, которые омолаживают образ и будоражат воображение

23:30

Действовали скрытно: в ВСУ рассказали детали ухода военных из СоледараВидео

23:20

"Разрушат еще один город Украины, начнется "треш": астролог предупредила о чудовищном бое в февралеВидео

23:13

От замкнутости до боязни неизвестного: как узнать характер по форме пальцев рукВидео

23:13

"Следующие месяцы будут решающими": в Пентагоне выступили с заявлением о боевых действиях в УкраинеВидео

22:58

"Мы действуем неожиданно": в ВСУ рассказали о тактике военных возле КременнойВидео

22:50

"Запад стимулирует бредовое состояние": Медведев в истерике защищает ПутинаВидео

22:38

"Усложняет работу ПВО": РФ начнет прикрывать свои ракеты дронами – экспертВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять