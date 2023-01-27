Тищенко выгнали из фракции Слуга народа после зашквара с поездкой в Таиланд

Принято решение исключить Тищенко из состава депутатской фракции политической партии Слуга народа.

Николая Тищенко исключили из фракции СН / УНИАН

Народный депутат Николай Тищенко исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа", сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

"По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", - написала в Теlegram спикер фракции Юлия Палийчук.

Отметим, что днем ранее Тищенко был уволен с должности зампредседателя фракции, а глава фракции Давид Арахамия созвал срочное заседание, чтобы исключить его из фракции.

Скандал с поездкой Тищенко в Таиланд

Напомним, Тищенко 27 января планировал провести в Бангкоке в гостинице Novotel встречу с представителями украинской общины для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия". Эту информацию подтвердили в пресс-службе посольства Украины в Таиланде.

При этом, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, народные депутаты и государственные служащие во время военного положения могут выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не подписывал распоряжение о командировке Тищенко в Таиланд.

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