Тищенко драпанул в Таиланд и устроил скандал: в Слуге народа отреагировали и выгнали депутата

Николай Тищенко уехал в Таиланд для "улучшения взаимодействия с представителями украинского общества".

Николай Тищенко / Facebook

Скандальный народный депутат Украины от Слуги народа Николай Тищенко собрался проводить встречу с украинской общиной в Таиланде, когда в стране идет война.

Посольство Украины в Таиланде уже подтвердило данное мероприятие в одном из отелей Бангкока.

"Посольство приглашает на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", – говорится в сообщении посольства 26 января.

Указано, что все желающие могут пообщаться с Тищенко уже завтра, 27 января, в четырехзвездочном отеле Novotel в столице Таиланда Бангкоке. Встреча начнется в 16:30 по местному времени в 11:30 по Киеву – ред.)

Отель Novotel в Бангкоке. / novotelbangkokploenchit.com

Что говорят в Слуге народа

"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны", - написал в Telegram Давид Арахамия.

Арахамия сообщил, что по Тищенко готовят несколько кадровых решений:

Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга Народа". Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга Народа".

"Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, что после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны", - написал Арахамия.

Давид Арахамия / скриншот

Тищенко исключили из Слуги народа

Позднее Елена Шуляк сообщила, что Тищенко исключили из партии Слуга народа.

"Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из Партии", - написала она.

Зеленский запретил чиновникам покидать Украину

Накануне президент Владимир Зеленский ограничил выезд за границу чиновникам. Решение касается всех должностных лиц центральной власти, разных уровней местных властей, а также правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, "кто должен работать на государство и в государстве".

Им официально запрещено выезжать на отдых или с другими негосударственными целями за границу.

Напомним, в январе Николай Тищенко вместо Рождества поздравил украинцев с Пасхой. Позже депутат ВР заметил свою ошибку и удалил пост.

Также Тищенко написал неоднозначный пост в Facebook, поздравив украинцев с Днем Соборности. Он, на удивление многих, в своем сообщении вспомнил только Киев и Закарпатье. Спустя время пост был исправлен.

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