Тищенко драпанул в Таиланд и устроил скандал: в Слуге народа отреагировали и выгнали депутата

Скандальный народный депутат Украины от Слуги народа Николай Тищенко собрался проводить встречу с украинской общиной в Таиланде, когда в стране идет война.
Посольство Украины в Таиланде уже подтвердило данное мероприятие в одном из отелей Бангкока.
"Посольство приглашает на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", – говорится в сообщении посольства 26 января.
Указано, что все желающие могут пообщаться с Тищенко уже завтра, 27 января, в четырехзвездочном отеле Novotel в столице Таиланда Бангкоке. Встреча начнется в 16:30 по местному времени в 11:30 по Киеву – ред.)
Что говорят в Слуге народа
"Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны", - написал в Telegram Давид Арахамия.
Арахамия сообщил, что по Тищенко готовят несколько кадровых решений:
- Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга Народа".
- Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции.
- Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга Народа".
"Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, что после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны", - написал Арахамия.
Тищенко исключили из Слуги народа
Позднее Елена Шуляк сообщила, что Тищенко исключили из партии Слуга народа.
"Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из Партии", - написала она.
Зеленский запретил чиновникам покидать Украину
Накануне президент Владимир Зеленский ограничил выезд за границу чиновникам. Решение касается всех должностных лиц центральной власти, разных уровней местных властей, а также правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех, "кто должен работать на государство и в государстве".
Им официально запрещено выезжать на отдых или с другими негосударственными целями за границу.
Напомним, в январе Николай Тищенко вместо Рождества поздравил украинцев с Пасхой. Позже депутат ВР заметил свою ошибку и удалил пост.
Также Тищенко написал неоднозначный пост в Facebook, поздравив украинцев с Днем Соборности. Он, на удивление многих, в своем сообщении вспомнил только Киев и Закарпатье. Спустя время пост был исправлен.
Читайте также:
- "Назовем по-молодежному - митбол": Тищенко предложил иначе называть котлеты
- "Вакцинировался COVID": нардеп Тищенко оконфузился в прямом эфире
- Украинцы назвали Тищенко и Киву главным разочарованием года - свежий опрос