Тищенко попал в новый конфуз: нардеп по ошибке поздравил украинцев с Днем Независимости

В комментариях пошутили, мол, как это перенесли главный государственный праздник, никого не предупредив.
Народный депутат от фракции Слуга народа Николай Тищенко ошибся в своем посте в Facebook. Так, 28 июля, вместо Дня украинской государственности он поздравил народ с Днем независимости Украины. В комментариях "удивились", мол, как могли перенести главный государственный праздник более чем на месяц, никого не предупредив. Вскоре пост был исправлен, и Тищенко опубликовал поздравление с Днем Крещения Руси и с Днем Украинской государственности.
В частности, пост парламентария в социальной сети Facebook появился около 10:55 в четверг, 28 июля. В сообщении было стихотворение , а также фотоснимок с украинскими флагами в центре Киева.
"З Днем Незалежності,
Вітаю Україно! Вставай!
Борися до кінця!
За мирне, світле, чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у Небеса,
Тих, що рятують Україну,
Ціною власного життя!" – написал Николай Тищенко.
В комментариях под постом пошутили, как, дескать, могли перенести День независимость более чем на месяц, но никого не предупредили.
Вскоре Тищенко понял, что произошла ошибка, и на его странице появилось сообщение с поздравлением украинцев с Днем Крещения Руси и с Днем Украинской государственности. Народный избранник ограничил возможность писать комментарии к сообщению.
Напомним, в январе Николай Тищенко вместо Рождества поздравил украинцев с Пасхой. Позже депутат ВР заметил свою ошибку и удалил пост.
Такєе Тищенко написал неоднозначный пост в Facebook, поздравив украинцев с Днем Соборности. Он, на удивление многих, в своем сообщении вспомнил только Киев и Закарпатье. Спустя время пост был исправлен.
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