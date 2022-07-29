Тищенко попал в новый конфуз: нардеп по ошибке поздравил украинцев с Днем Независимости

Николай Тищенко вместо Дня Украинской государственности поздравил украинцев с Днем независимости / УНИАН

Народный депутат от фракции Слуга народа Николай Тищенко ошибся в своем посте в Facebook. Так, 28 июля, вместо Дня украинской государственности он поздравил народ с Днем независимости Украины. В комментариях "удивились", мол, как могли перенести главный государственный праздник более чем на месяц, никого не предупредив. Вскоре пост был исправлен, и Тищенко опубликовал поздравление с Днем Крещения Руси и с Днем Украинской государственности.

В частности, пост парламентария в социальной сети Facebook появился около 10:55 в четверг, 28 июля. В сообщении было стихотворение , а также фотоснимок с украинскими флагами в центре Киева.

"З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!" – написал Николай Тищенко.

В комментариях под постом пошутили, как, дескать, могли перенести День независимость более чем на месяц, но никого не предупредили.

Вскоре Тищенко понял, что произошла ошибка, и на его странице появилось сообщение с поздравлением украинцев с Днем Крещения Руси и с Днем Украинской государственности. Народный избранник ограничил возможность писать комментарии к сообщению.

Напомним, в январе Николай Тищенко вместо Рождества поздравил украинцев с Пасхой. Позже депутат ВР заметил свою ошибку и удалил пост.

Такєе Тищенко написал неоднозначный пост в Facebook, поздравив украинцев с Днем Соборности. Он, на удивление многих, в своем сообщении вспомнил только Киев и Закарпатье. Спустя время пост был исправлен.

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