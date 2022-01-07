"Слуга" Тищенко насмешил украинцев: вместо Рождества поздравил с Пасхой

Николай Тищенко / УНИАН

Народный депутат Украины от фракции Слуга народа Николай Тищенко угодил в очередной конфуз.

Народный избранник в своем Facebook 7 января разместил поздравление с Пасхой.

Очевидно, что Тищенко просто перепутал два важных христианских праздника.

Утром в пятницу он опубликовал пост, который заканчивался обращением "Христос Воскресе".

Отметим, что позже нардеп заметил свою ошибку и удалил пост с ошибочным поздравлением.

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Тищенко разместил новый пост, в котором поздравляет с Рождеством.

Добавим, что оба сообщения сопровождались фото Тищенко с ребенком у новогодней елки.

Ранее украинцы назвали двух нардепов ‒ Николая Тищенко ("Слуга народа") и Илью Киву ("ОПЗЖ") ‒ самым большим "разочарованием года". Об этом говорят результаты общенационального опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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