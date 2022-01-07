"Слуга" Тищенко насмешил украинцев: вместо Рождества поздравил с Пасхой

Сообщения Николая Тищенко сопровождались фото у новогодней елки.
Народный депутат Украины от фракции Слуга народа Николай Тищенко угодил в очередной конфуз.
Народный избранник в своем Facebook 7 января разместил поздравление с Пасхой.
Очевидно, что Тищенко просто перепутал два важных христианских праздника.
Утром в пятницу он опубликовал пост, который заканчивался обращением "Христос Воскресе".
Отметим, что позже нардеп заметил свою ошибку и удалил пост с ошибочным поздравлением.
Тищенко разместил новый пост, в котором поздравляет с Рождеством.
Добавим, что оба сообщения сопровождались фото Тищенко с ребенком у новогодней елки.
Ранее украинцы назвали двух нардепов ‒ Николая Тищенко ("Слуга народа") и Илью Киву ("ОПЗЖ") ‒ самым большим "разочарованием года". Об этом говорят результаты общенационального опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
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