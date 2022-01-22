"Потерял" половину Украины: "слуга" Тищенко зашкварился странным поздравлением

Николай Тищенко / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко опубликовал неоднозначное поздравление с Днем Соборности Украины.

В своем Facebook он поздравил с праздником и пожелал единства Украины от Киева до Закарпатья.

"Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья", - написал "слуга народа".

Нардеп понял свою оплошность, потому что неоднозначный пост в соцсети он уже удалил.

Так, сейчас на его страничке выложено такое поздравление: "Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе".

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Ранее украинцы назвали двух нардепов ‒ Николая Тищенко ("Слуга народа") и Илью Киву ("ОПЗЖ") ‒ самым большим "разочарованием года". Об этом говорят результаты общенационального опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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