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Главное - сало: Тищенко рассказал, кто для него настоящий украинец

17 декабря 2021, 21:49
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Нардеп назвал себя "генетически настроенным украинцем".

Тищенко
Тищенко считает себя ярым украинцем / Скриншот

Нардеп от Слуги народа Николай Тищенко в очередной раз угодил в конфуз. Он назвал себя "генетически настроенным украинцем". А объяснил такую позицию тем, что ест сало.

Соответствующее видео с интервью Тищенко опубликовал Цензор.НЕТ в пятницу, 17 декабря. В ролике Тищенко с уверенностью и гордостью заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тоже ест сало.

"Я очень люблю сало. Больше всего мне нравится первый кусок. Сало на новогоднем столе будет 100%. Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец", - сказал Тищенко отвечая на вопрос о том, каким должен быть новогодний стол.

Напомним, ранее Тищенко опозорился своими знаниями о рыночных ценах на продукты в Украине. Он заявил, что покупает гречку и свинину на Бессарабке по удивительно низкой стоимости.

Видео с этой "цитатой" стало вирусным в Сети. На Тищенко даже появились мэмы.

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