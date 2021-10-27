"Торгуется до последнего, цены знает": на Бессарабке рассказали о настоящих закупках Тищенко

Николай Тищенко часто наведывается на Бессарабский рынок / Униан

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в очередной раз оскандалился, рассказав о нереально низких ценах на продукты. Оказалось, что он на самом деле ходит на столичный Бессарабский рынок и покупает там мясо и сало.

СМИ пообщались с продавщицами на "Бессарабке" и показали реальный прайс на продукты с самого дорогого рынка столицы. Для продавщиц остается загадкой то, почему бывший ресторатор назвал какие-то нереально низкие цены на обычные продукты, пишет "Сегодня".

В "рассказе" Тищенко особое место заняло мясо. Кусок сала нардепу обходится будто бы в 50 гривен за килограмм, На Бессарабском рынке он даже говядину за 50 гривен нашел, а если походить, то и за 20 можно выхватить.

А вот настоящие цены с любимого рынка "Слуги народа":

килограмм говядины стоит от 200 гривен,

Свинина – 140.

Свиные ребра обойдутся в 130,

Печень –59,

Антрекот – 180 гривен/кг.

Утка – 180 гривен/кг,

Сало – от 150 до 500 гривен за килограмм.

Продавщицы рынка подтвердили, что Тищенко иногда заходит на Бессарабский рынок за салом. Правда, говорят, торгуется до последнего. Другая продавщица искренне удивилась "говядине за 20 гривен", о которой говорил нардеп.

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"Да знает он цены, зачем сказал такое вообще? Коля что, дурак? Я даже не помню, в каком году килограмм говядины можно было купить по 50 гривен. Это просто нонсенс!", – сказала женщина.

Тищенко и нереальные цены на продукты: коротко

Журналисты в кулуарах Рады спросили Тищенко, знает ли он о реальных ценах на продукты.

Он смело ответил, что "конечно", ведь постоянно закупается на рынке.

Нардеп заявил, что покупает килограмм говядины по 50 – 70 гривен за 1 килограмм.

Кусок сала, по словам Тищенко, стоит от 50 до 200 гривен за килограмм. Гречку народный депутат покупает за 12 – 28 гривен.

Такие нереальные цифры крайне рассмешили украинцев.

Ранее Главред писал, ​что рекордно высокие цены на природный газ в мире привели к подорожанию ряда продовольственных продуктов в Украине. Так, средние цены на продукты питания в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2020 года выросли на 14,3%.

Среди продуктов питания больше всего подорожали сахар и масло подсолнечное, яйца, хлеб, а также мясо и мясопродукты. Также прогнозируется подорожание продукции, производимой кондитерской отраслью.