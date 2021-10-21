В Украине вслед за газом дорожают продукты питания и коммуналка: сумасшедшие цифры

Цены пугают / УНИАН

​Рекордно высокие цены на природный газ в мире привели к подорожанию ряда продовольственных продуктов в Украине. С начала текущего года цена на голубое топливо выросла в 7 раз.

Экономисты говорят, что люди будут требовать повышения заработной платы, так как базовые продукты и коммуналка вырастут в цене, пишет "ТСН".

"Повышение цены на газ, как на базовый энергоресурс, вызовет повышение цен практически на всю продукцию. Для рядового гражданина, прежде всего, это будут коммунальные услуги, продукты, товары первой необходимости. Как только начинается инфляционный процесс, сразу дорожает человеческий труд: люди хотят повышения зарплаты, хотят сохранить хотя бы прежний уровень прибыли", — пояснил экономический эксперт Михаил Крапивко.

Он также добавил, что снижение стоимости на продовольствие, товары и сферу обслуживания украинцам стоит ожидать тогда, когда "цена на газ откатится назад".

Что и как подорожало с 2020 года

Средние цены на продукты питания в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2020 года выросли на 14,3%.

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По данным Государственная служба статистики, среди продуктов питания больше всего подорожали:

сахар — на 88,0%,

масло подсолнечное — на 71,7%,

яйца — на 60,7%.

Хлеб подорожал на 17,2%, мясо и мясопродукты — на 12,3%, масло — на 10,9%, молоко — на 8,7%, сыр и творог — на 7,9%, рыба и рыбопродукты — на 7, 4%, овощи — на 1,7%.

Однако украинцам придется платить больше не только за основные продукты. В частности, рост цен на энергоресурс повлияет на подорожание продукции, производимой кондитерской отраслью.

Хлеб подорожает на 15-20%

Руководитель Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко уже предупредил, что хлеб подорожает на 20% и это неизбежно.

Как пояснил Дученко, 90% крупных и почти все малые предприятия по производству хлеба используют природный газ, одновременно голубое топливо составляет 60% их энергопотребления, а электроэнергия — 40%.

Огурцы, помидоры и другие овощи

В зимний и весенний периоды 2022 года в Украине могут рекордно подорожать тепличные огурцы, помидоры и другие овощи.

Читайте такжеЦены на продукты, газ и услуги больниц бьют рекорды в Украине: что и на сколько подорожалоСреди основных причин — резкое повышение цен на газ и другие энергоносители, необходимые для теплиц, подорожание удобрений и международных перевозок. Аналитики сообщают, что в результате рекордного роста цен на газ в Европе уже сейчас серьезно страдают тепличные хозяйства Германии, Польши и других стран ЕС.

Ранее мы сообщали, что в Украине подорожал сыр - уже сейчас он стоит дороже, чем, например, в Беларуси. В октябре цены на сыр в Украине вырастут еще на 5%.

Сыроделы говорят, что увеличение цены на их продукцию необходимо для выживания производства.