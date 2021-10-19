От 220 грн за килограмм и выше: в Украине взлетят цены на сыр

Сыр в Украине подорожает / Фото ua.depositphotos.com

В Украине подорожал сыр - уже сейчас он стоит дороже, чем, например, в Беларуси. В октябре цены на сыр в Украине вырастут еще на 5%.

Сыроделы говорят, что увеличение цены на их продукцию необходимо для выживания производства, передает InfAgro. При этом такая ситуация приводит к тому, что украинцы начинают покупать импортный сыр, который стоит дешевле. Таким образом, даже если в будущем цены выровняются, то многие будут отдавать предпочтение уже иностранным продуктам.

Некоторые крупные операторы в октябре хотят увеличить цену на сыр на 5%. Это означает, что в продаже он не будет стоить дешевле 220 гривен за килограмм.

Прогнозируется также, что производство сыра в Украине будет и в дальнейшем сокращаться.

Читайте такжеКакие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответКак сообщал Главред, в Украине существенно дорожают все молочные продукты. С начала осени стоимость одного литра свежего молока выросла в розничной продаже на 65 копеек. До конца года ценники еще существенно вырастут. Молоко может стоить до 50 гривен за литр.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.