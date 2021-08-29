В Украине резко взлетят цены на хлеб

В Украине резко подорожает хлеб / pixabay

В Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар, пишет Голос.

Еще больше подорожает подсолнечное масло и куриные яйца.

"Хлеб и дальше будет расти в цене – примерно на 1,5% в месяц. Эта тенденция сохранится, минимум, ближайшие полгода. Также в стране продолжит дорожать подсолнечное масло и куриные яйца, но уже не такими быстрыми темпами", – заявил специалист.

Стоимость сахара всего за год выросла на 75%, ключевая причина – неурожай свеклы. "За год из-за неурожая свеклы сахар подорожал на 75%. Что будет с ценами на сахар станет понятно, когда в Украине соберут урожай свеклы. Это произойдет в ноябре. Если урожай будет плохой, то сахар может продолжить расти в цене", – заключил Пендзин.

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Ранее Главред писал о том, что до конца 2021 года в Украине может подорожать молочная продукция – цены вырастут примерно на 2%. Основные причины подорожания – увеличение себестоимости производства молочных товаров и продуктовая инфляция.

Как объяснил аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец, продуктовая инфляция – это постоянная проблема, а сезонность может ее только усиливать.