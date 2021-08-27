Цены взлетели за неделю: в Украине подорожали самые популярные корнеплоды

Овощи подорожали на треть / УНИАН

На украинском рынке была зафиксирована позитивная динамика цен на самые популярные корнеплоды из борщевого набора. Морковь и столовая свекла буквально за неделю подорожали 30%.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, подорожанию послужил активный спрос потребителей, поскольку само предложение данной продукции несколько сократилось.

Отмечается, что на сегодняшний день фермеры сбывают морковь по 4-7,50 грн/кг. В среднем это на 29% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Столовая свекла за это время подорожала на 24%. Оптом ее продают по 4-7 грн/кг.

Эксперты считают, что украинцы бросились массово заготовлять корнеплоды на зиму, поэтому и цена на них выросла.

Также отметим, что морковь в Украине в этом году стоит в среднем на 33% дороже, чем в прошлом.

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Напомним, недавно украинские фермеры начали массовый сбор урожая голубики, который в этом году начался на две недели позднее, чем обычно. Цены на мелкооптовые партии голубики из местных хозяйств варьируются в диапазоне 250-350 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем на первые партии в предыдущем сезоне.

Также ранее на прилавках появились первые арбузы по рекордным ценам.