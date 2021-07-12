На украинских прилавках появились первые арбузы ранних сортов: цены удивляют

На рынках уже продают херсонские арбузы / gazeta.ru

На украинские рынки поступили первые арбузы ранних сортов. Урожай начали продавать с опозданием на две недели из-за непогоды весной, которая нанесла существенный ущерб бахчевым. Некоторые фермеры даже пересевали площади.

Как сообщает ТСН, на сегодняшний день украинцы могут купить арбузы, выращенные в Херсонской области. Цены стартуют от 9 до 12 грн/кг. В среднем это в 2,7 раза дороже, чем в прошлом году, когда арбузы продавали по 3-5 грн/кг.

Пик сезона арбуза в Украине приходится на середину августа. Соответствено цены на него в этот период начинают резко снижаться. Однако в этом году цены прогнозируются на достаточно высоком уровне из-за неурожая.

Массовые продажи ягоды ожидаются с 20 числа текущего месяца.

Напомним, недавно украинские фермеры начали массовый сбор урожая голубики, который в этом году начался на две недели позднее, чем обычно. На рынке уже появились первые партии ягод.

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Продажи голубики стартовали с более низких цен, чем в прошлом году, хотя и они зашкаливают.

Цены на мелкооптовые партии голубики из местных хозяйств варьируются в диапазоне 250-350 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем на первые партии в предыдущем сезоне.

Цены в Украине летом 2021 года

Летом нынешнего года из-за нынешних обильных дождей урожай украинских фруктов будет гораздо меньше обычного и потому цена на них будет высокой.

По прогнозам экономистов, цены на вишню, абрикосы, персики и сливы летом 2021 года будут выше, чем в прошлом году ‒ в среднем на 15%. К примеру, на данный момент цена на килограмм черешни на рынках стартует от 120 до 200 гривен. И это уже выше, чем в Европе.