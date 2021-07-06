Первый урожай ягоды по заоблачным ценам: 500 грн за килограмм

Голубика в Украине стоит от 250 до 550 грн за кг / Скриншот

Украинские фермеры начали массовый сбор урожая голубики, который в этом году начался на две недели позднее, чем обычно. На рынке уже появились первые партии ягод.

Как сообщают эксперты EastFruit, продажи голубики стартовали с более низких цен, чем в прошлом году, хотя и они зашкаливают.

"На текущий момент цены на мелкооптовые партии голубики из местных хозяйств варьируются в диапазоне 250-350 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем на первые партии в предыдущем сезоне", – говорится в сообщении.

А вот в супермаркетах Украины еще продается тепличная голубика отечественного производства и импортные ягоды стоимостью 400-550 грн/кг.

Также на украинских прилавках есть голубика из Нидерландов, цены за которою достигают 600-700 грн/кг.

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Производство этой ягоды в Украине в нынешнем году заметно увеличилось, поэтому оптовики плавно снижают цены на местную и на импортную голубику.

На следующей неделе также ожидается рост предложения голубики, что и потянет за сбой спад цены.

Напомним, в текущем году продажи малины замедлились на 10 дней из-за климатических изменений. Кроме этого, цена на фрукт превысила прошлогоднюю в 1,6 раза.

Фермеры реализовали малину по оптовым ценам от 140 до 200 гривен.

Цены в Украине летом 2021 года

Летом нынешнего года из-за нынешних обильных дождей урожай украинских фруктов будет гораздо меньше обычного и потому цена на них будет высокой.

По прогнозам экономистов, цены на вишню, абрикосы, персики и сливы летом 2021 года будут выше, чем в прошлом году ‒ в среднем на 15%. К примеру, на данный момент цена на килограмм черешни на рынках стартует от 120 до 200 гривен. И это уже выше, чем в Европе.