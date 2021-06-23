Первая малина по рекордным ценам: сколько стоит ягода на украинских рынках

Цена на малину стартует от 140 до 200 грн за килограмм / Скриншот видео с youtube.com

Украинские рынки уже наполнились первой малиной, выращенной в южных областях страны. В текущем году продажи ягоды замедлились на 10 дней из-за климатических изменений. Кроме этого, цена на фрукт превысила прошлогоднюю в 1,6 раза.

Как сообщается на сайте EastFruit, при том, что фермеры реализуют малину по оптовым ценам от 140 до 200 гривен за килограмм, ее цена достаточно завышенная. Также отмечается, что на сегодняшний день урожай собирают только некоторые хозяйства, а массово на рынке в Украине ягода появится после 10 июля.

Читайте такжеВ Украине резко изменились цены на клубнику: какая стоимость ягоды в регионахВ прошлом году стоимость ягоды достигала 50-80 грн/кг. В текущем цена завышена из-за неурожая, спровоцированного длительной и холодной весной. В частности, в центральных и западных областях созреваемость малины существенно замедлилась.

Тем не менее, аналитики утверждают, что несмотря на высокую цену, спрос на ягоду также высокий.

Цены в Украине летом 2021 года

За неделю цены на раннюю капусту в Украине сократились на 33%. Сейчас цена овоща от производителя составляет в среднем 2 - 4 грн за килограмм. Всего сегодня цены на раннюю капусту на 26% ниже, чем были в такой же период прошлого года.

летом нынешнего года из-за нынешних обильных дождей урожай украинских фруктов будет гораздо меньше обычного и потому цена на них будет высокой.

По прогнозам экономистов, цены на вишню, абрикосы, персики и сливы летом 2021 года будут выше, чем в прошлом году ‒ в среднем на 15%. К примеру, на данный момент цена на килограмм черешни на рынках стартует от 120 до 200 гривен. И это уже выше, чем в Европе.