УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Украине резко изменились цены на раннюю капусту: какая сейчас стоимость

21 июня 2021, 19:04

Такая ситуация на рынке наблюдается, поскольку предложение продукта растет, а спрос остается сравнительно стабильным.

Капуста
В Украине подешевела ранняя капуста / Flickr / Charlotte Clarke Geier

За неделю цены на раннюю капусту в Украине сократились на 33%. Сейчас цена овоща от производителя составляет в среднем 2 - 4 грн за килограмм. Об этом сообщает EastFruit.

Такая ситуация на рынке наблюдается, поскольку предложение продукта растет, а спрос остается сравнительно стабильным. Негативным фактором для производителей является погода. Из-за дождей качество капусты белокочанной снижается, она трескается и закупщики отказываются закупать большие партии овоща.

Всего сегодня цены на раннюю капусту на 26% ниже, чем были в такой же период прошлого года.При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте, поскольку предложение капусты на рынке будет увеличиваться, а качество поставляемой продукции не всегда устраивает потребителей.

Читайте такжеНевероятно вкусный рецепт молодой капусты всего за 10 минут

Ранее Главред писал о том, что летом нынешнего года из-за нынешних обильных дождей урожай украинских фруктов будет гораздо меньше обычного и потому цена на них будет высокой.

По прогнозам экономистов, цены на вишню, абрикосы, персики и сливы летом 2021 года будут выше, чем в прошлом году ‒ в среднем на 15%. К примеру, на данный момент цена на килограмм черешни на рынках стартует от 120 до 200 гривен. И это уже выше, чем в Европе.

капуста цены на продукты
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине резко изменились цены на раннюю капусту: какая сейчас стоимость». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врач назвала две привычки, которые сильнее других влияют на здоровьеВрач назвала две привычки, которые сильнее других влияют на здоровье Жуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и августЖуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август Шесть причин, почему вы не голодны по утрамШесть причин, почему вы не голодны по утрам День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православииДень Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии "Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов

Последние новости

19:31

Будапешт выдвинул Киеву новое обвинение из-за "списка врагов" на Миротворце

19:30

Порошенко "поймали" во время отдыха в шикарном турецком отеле

19:25

Врач предупредил украинцев о новом и очень опасном штамме коронавируса Видео

19:04

В Украине резко изменились цены на раннюю капусту: какая сейчас стоимость

18:53

Врачи назвали продукт, с которым опасно сочетать кофе Видео

Реклама
18:45

Quake жив – легендарную серию шутеров перезапустят с главным героем женщиной Видео

18:31

В России после ДТП вспыхнул автобус с детьми

18:14

Гороскоп на завтра 22 июня 2021 всех знаков Зодиака: защитный купол и любовные перемены Видео

18:10

Под Киевом мощный взрыв разворотил квартиры в пятиэтажке, есть погибший Видео

18:07

Под Днепром учитель жестоко изнасиловал школьницу на выпускном Видео

17:38

Новый удар по режиму Лукашенко: Вашингтон ввел санкции против Минска Видео

17:31

Под Киевом мужчина устроил кровавые разборки с братом и заколотил его топором Видео

17:29

Samsung представила Galaxy M32 – бюджетный смартфон с большим аккумулятором Видео

17:03

Какие обереги должны быть в каждом доме: 10 самых надежных Видео

16:56

"Треш" в Бердянске: туристов атакуют морские блохи и не дают купаться Видео

16:38

Супер-модель объяснила, как сохранить молодость и красоту кожи до старости Видео

16:25

Близко к фотореализму: энтузиаст запустил третьего "Ведьмака" с 50 графическими модами Видео

16:25

Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание Видео

16:15

Ароматная и вкусная молода картошка в духовке – рецепт Видео

15:59

Люди купаются в мутной жиже: в Киеве залив Днепра заполняет неизвестная грязь Видео

Реклама
15:50

Cyberpunk 2077 вернули в PS Store по сниженной цене

15:14

День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии Фото

15:13

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новыми подробностями игры Видео

14:55

Евросоюз ударил новыми санкциями по режиму Лукашенко и его семье Видео

14:24

В Бухаресте украинские фанаты подговорили австрийцев спеть матерных хит про Путина Видео

14:24

Что позволило СССР победить Германию: факты о Ленд-лизе мнение

14:10

"Прилетело по щам": в центре Киева избили стримера, поцеловавшего девушку Видео

13:48

В Германии объявили, когда появятся результаты переговоров с США по Северному потоку-2 Видео

13:46

Samsung представила линейку игровых мониторов Odyssey 2021

13:14

Украину "поджарит" до +35 градусов: синоптик предупредила об экстремальной жаре Видео

13:13

Украина - Австрия: букмекеры назвали победителя встречи Видео

13:05

Свыше 40 000 человек поддержали идею оставить главу Amazon в космосе

13:02

Быстрый летний обед за 20 минут: рецепты идеального блюда Видео

12:30

Захват Крыма Россией: Евросоюз продлил санкции против Москвы Видео

12:22

Трагическая смерть рекордсменки Екатерины Долган: названа вероятная причина ДТП

11:58

Стихийный армагеддон на Буковине: ливень разворотил дороги и мосты Фото Видео

11:22

"Батальоны гомосексуалистов в ВСУ": пропагандистка Скабеева попыталась вбросить дикий фейк Видео

11:07

Самый длинный день в 2021 году: что нельзя делать в летнее солнцестояние Видео

10:33

В гостинице Ивано-Франковской области массово отравились взрослые и дети Видео

10:29

Украина - Австрия Евро-2020: анонс решающего матча в группе С Видео

Реклама
10:07

Гороскоп на 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувство Видео

09:50

Ученые зафиксировали еще более смертоносный штамм коронавируса Дельта плюс Видео

09:23

Коронавирус в Украине 21 июня: заразились несколько сотен человек Видео

08:41

"Я - глюкоза для взрослых": Лукашенко побредил на камеры в детской больнице Видео

08:39

Выборы в Армении: кто из пророссийских сил проходит в парламент Видео

08:03

Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для любви и удачи Видео

07:45

В Полтаве два пьяных вандала сорвали украинский флаг с могилы бойца ВСУ Видео

07:10

Прорыв из Крыма и удар по Донбассу: журналист объявил об атаке Путина после встречи с Байденом Видео

06:30

Зачем Моргенштерн пошел войной на СБУ мнение

06:02

Как с помощью одежды выглядеть стройнее: пять простых правил, которые творят чудеса Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять