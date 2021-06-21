В Украине резко изменились цены на раннюю капусту: какая сейчас стоимость

В Украине подешевела ранняя капуста / Flickr / Charlotte Clarke Geier

За неделю цены на раннюю капусту в Украине сократились на 33%. Сейчас цена овоща от производителя составляет в среднем 2 - 4 грн за килограмм. Об этом сообщает EastFruit.

Такая ситуация на рынке наблюдается, поскольку предложение продукта растет, а спрос остается сравнительно стабильным. Негативным фактором для производителей является погода. Из-за дождей качество капусты белокочанной снижается, она трескается и закупщики отказываются закупать большие партии овоща.

Всего сегодня цены на раннюю капусту на 26% ниже, чем были в такой же период прошлого года.При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте, поскольку предложение капусты на рынке будет увеличиваться, а качество поставляемой продукции не всегда устраивает потребителей.

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Ранее Главред писал о том, что летом нынешнего года из-за нынешних обильных дождей урожай украинских фруктов будет гораздо меньше обычного и потому цена на них будет высокой.

По прогнозам экономистов, цены на вишню, абрикосы, персики и сливы летом 2021 года будут выше, чем в прошлом году ‒ в среднем на 15%. К примеру, на данный момент цена на килограмм черешни на рынках стартует от 120 до 200 гривен. И это уже выше, чем в Европе.