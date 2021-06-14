Сезонные фрукты и овощи в Украине: почему так дорого стоят и ждать ли подешевения

Сезонные фрукты и овощи в Украине: почему так дорого стоят / УНИАН

Летом нынешнего года из-за нынешних обильных дождей урожай украинских фруктов будет гораздо меньше обычного и потому цена на них будет высокой. Об этом сообщает портал Agronews.

По прогнозам экономистов, цены на вишню, абрикосы, персики и сливы летом 2021 года будут выше, чем в прошлом году ‒ в среднем на 15%. К примеру, на данный момент цена на килограмм черешни на рынках стартует от 120 до 200 гривен. И это уже выше, чем в Европе.

Причина в таких высоких ценах на фруктах, говорят фермеры, в частности, в том, что ранний урожай ягод в Украине уничтожили дожди.

Зато клубника на украинских прилавках уже стоит 35-40 гривен за килограмм. Ожидается, что до конца июня ягоды подешевеют еще больше.

Далее, по поводу ранних овощей, кабачков, спаржи, свеклы, капусты ‒ пока цены на них высокие. За последнюю неделю подешевели только огурцы, помидоры и болгарский перец. Фермеры прогнозируют падение цен на овощи на начало июля ‒ лишь тогда начнутся сборы грунтовых сортов.

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Напомним, ранее сообщалось, что на рынках украинского курортного города Одесса начали появляться первые черешни. Ягоды продают по огромной цене – около 500 гривен за килограмм.

По словам продавцов, на остальных рынках Одессы цена черешни приблизительно такая же.

Агроном из Запорожской области Евгения Никитюк заявила, что в этом сезоны ягоды очень дорогие, поскольку их слишком мало.