"За одну ягоду – 7 гривен": эксперт объяснила, почему в Украине огромные цены на черешни

Агроном объяснила, почему в Украине в июне 2021 очень дорогие черешни / УНИАН

На рынках украинского курортного города Одесса начали появляться первые черешни. Ягоды продают по огромной цене – около 500 гривен за килограмм.

На Новом рынке стоимость черешни 500 гривен, а попробовать одну ягоду можно, заплатив 7 грн, сообщает Украинская Служба Информации.

По словам продавцов, на остальных рынках Одессы цена черешни приблизительно такая же.

Агроном из Запорожской области, в которой занимаются выращиванием черешень, – Евгения Никитюк – рассказала ТСН, что в этом сезоны ягоды очень дорогие, поскольку их слишком мало.

Эксперт добавила, что в хозяйстве, в котором она работает, из-за серьезной разницы между ночной и дневной температурой было потеряно около 80% урожая. "Очень много осыпалась завязи... она продолжает сыпаться...", – поделилась собеседница.

В Киеве черешня стоит намного дешевле – на рынках ягоды можно купить за 250 грн за килограмм, пишет РБК-Украина со ссылкой на слова продавцов.

Агентство выяснило, что ягоды к нам сейчас везут из Узбекистана и Турции. Также начала появляться отечественная черешня – из Мелитополя Запорожской области.

Продавцы заверили, что цены на черешни снизятся на следующей неделе (7-13 июня), поскольку ягоды начнут привозить из юга Украины.

Напомним, в начале сезона любые ягоды продают по максимальной цене.

В середине мая менеджер Ассоциации Ягодоводство Украины Татьяна Смирнова говорила, что стоимость черешни в 2021 году (не вначале сезона – Ред.) не поднимется выше уровня, который был в прошлом году. Эксперт отметила, что качественная черешня стоила от 60 грн за килограмм.