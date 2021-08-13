В Украине в разгар сезона подорожали дыни: с чем это связано

Цены на дыню стремительно растут / chem-polezno.com

Как раз в разгар сезона бахчевых - к середине августа - цены на дыни в Украине начали стремительно расти. Аналитики отмечают, что стоимость продукта выросла на треть по сравнению с началом месяца. И это при том, что в нынешнем году дыни стоят на четверть дороже, чем в предыдущем году.

По словам аналитиков EastFruit, основными факторами роста цен стали сокращение запасов дынь и активный спрос потребителей.

"Так, по сравнению с прошлой неделей дыня в украинских хозяйствах подорожала в среднем на 33%, что со слов фермеров связано, прежде всего, с сезонным сокращением предложения данной продукции", - указано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день большинство фермеров южного региона уже завершили уборку ранних сортов дыни, а более поздние сорта начнут собирать только к концу лета.

Между тем, в текущем году из-за непогоды многие производители дынь пострадали от их плохого качества.

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Так сколько стоят дыни

Оптовая цена - 4-8 грн/кг. А в розницу их продают от 11 грн/кг - за отечественную продукцию до 27 грн/кг - за импортные.

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Напомним, недавно украинские фермеры начали массовый сбор урожая голубики, который в этом году начался на две недели позднее, чем обычно. Цены на мелкооптовые партии голубики из местных хозяйств варьируются в диапазоне 250-350 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем на первые партии в предыдущем сезоне.

Также ранее на прилавках появились первые арбузы по рекордным ценам.