50 гривен за литр молока: в Украине взвинтили цены на молочные продукты

Цены на молочные продукты в Украине / ua.depositphotos.com

В Украине существенно дорожают все молочные продукты. В Ассоциации производителей молока заявили, что рост цен будет серьезным по нескольким причинам.

С начала осени стоимость одного литра свежего молока выросла в розничной продаже на 65 копеек. По словам экспертов, до конца 2021 года все виды молочных продуктов будут только расти.

Причины подорожания молочных продуктов в Украине

"Во-первых, это подорожание энергоресурсов. Во-вторых, во втором полугодии текущего года увеличилась стоимость кормов для животных. Пока объемы удоев были большими, рост цен на молоко был незначительным, но с приходом холодного времени года фермеры получают все меньше молока", - говорят эксперты.

Один литр свежего молока 2,5% жирности на прилавках украинских магазинов в начале октября 2021 года стоит в среднем от 28 до 39 гривен. До конца года ценники существенно вырастут. Молоко может стоить до 50 гривен за литр.

Цены на сыр в Украине бьют рекорды

За последние дни цены на твердый сыр в Украине резко взлетели. Сыроделы говорят, что увеличение цены на их продукцию необходимо для выживания производства. При этом такая ситуация приводит к тому, что украинцы начинают покупать импортный сыр, который дешевле.

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"Шансов быстро восстановить производство будет совсем мало, даже если вдруг украинское молоко станет дешевым, а цены на газ упадут в разы", - говорится в сообщении.

Некоторые крупные операторы в октябре хотят увеличить цену на сыр на очередные 5%. Это означает, что в продаже он не будет дешевле 220 гривен за килограмм.

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В прошлом месяце выпуск настоящего сычужного сыра составил около 5,5 тысяч тонн, что на 18% меньше по сравнению с августом 2020 года. При этом в сентябре 2021 года сырного полутвердого продукта выпустили 3,8 тысяч тонн.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.