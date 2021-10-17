Цены на продукты рекордно "взлетели": что подорожало больше всего

Цены на продукты в Украине / ua.depositphotos.com

В Украине с начала года больше всего подорожали овощи "борщевого набора", подсолнечное масло и сахар.

Как свидетельствуют данные Госстата, по сравнению с декабрем 2020 года подсолнечное масло подорожало на 51,4% до 63,7 гривен за литр, а сахар на – 37,3% до 28,7 гривен за килограмм.

Куриное филе подорожало с начала года на 25,5% до 115,1 гривен за килограмм, куриные тушки – на 27,6% до 71,4 гривен за килограмм.

Из овощей больше всего подорожал лук – на 84,2% до 9,4 гривен за килограмм, свекла – на 49,0% до 8,0 гривен за килограмм, морковь – на 48,5% до 8,9 гривен за килограмм, капуста – на 39,1% до 6,6 гривен за килограмм.

В то же время яйца и картофель подешевели на 18,0% до 8,3 гривен за килограмм, а яблоки на 3,0% до 17,7 гривен.

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Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.