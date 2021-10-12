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Цены на продукты, газ и услуги больниц бьют рекорды в Украине: что и на сколько подорожало

12 октября 2021, 20:21

В Госстате предоставили подробную статистику.

пенсионеры
пенсионеры / УНИАН

В Украине за январь-август 2021 года существенно подорожали некоторые продукты питания. Также выросли тарифы на воду, электроэнергию, газ.

Как сообщили в Государственной службе статистики Украины, индекс потребительских цен (индекс инфляции) в январе-августе 2021 составил 106,2%.

Продукты питания и безалкогольные напитки в Украине подорожали на 7,8%. Существенно выросли в цене подсолнечное масло — на 45% и сахар — на 34,1%. На 12,1-5,1% стали дороже фрукты, хлеб, продукты переработки зерновых, рис, мясо и мясопродукты, масло, рыба и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметана.

Упали в цене за этот период в Украине только овощи — на 15,9% и яйца — на 6,7%.

Читайте такжеВ Украине вслед за газом дорожает хлеб: озвучены баснословные цифрыТарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 10,3%. В частности подорожали:

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  • электроэнергия на 36,6%;
  • канализация на 18,6%;
  • водоснабжения на 11,8%;
  • природный газ на 11,1%.

На 3,6% выросли также цены сфере здравоохранения. Так, в январе-августе 2021 состоялось подорожание услуг больниц на 8,0% и амбулаторных услуг на 7,0%.

Цены на транспорт выросли на 8,9%. В Госстате объяснили, что это произошло из-за подорожания топлива и масел на 23,4%. Проезд для пассажиров в железнодорожном транспорте вырос на 19%, автобусах — на 13,1%.

Ранее сообщалось о том, что в Украине газоснабжающие компании опубликовали новые месячные тарифы, которые начнут действовать с октября 2021 года.

Автор: Сергей Кущ
viber
ЖКХ-тарифы цены на продукты
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