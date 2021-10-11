В Украине рекордно подскочили цены на газ и электроэнергию

В Украине растут цены на газ и электроэнергию / Reuters

В Украине средняя стартовая цена природного газа на Украинской энергетической бирже снова выросла, ресурс в подземных хранилищах газа по состоянию на 8 октября существенно подорожал.

Как говорится в обзоре рынка природного газа УЭБ, в минувшую пятницу средние стартовые цены всех ресурсов были выше аналогичного показателя понедельника. Наибольший рост стартовой цены был зафиксирован на ресурс ПХГ.

Рост цен на газ: что известно

"По состоянию на 8 октября средняя стартовая цена на продажу составляла 40 092 грн, что на 8% больше цены 4 октября", - говорится в сообщении.

На Украинской энергетической бирже торговали ресурсом октября, ноября и декабря. В общем, на прошлой неделе заявки на покупку и продажу природного газа формировали 8 компаний, среди них - Нафтогаз Трейдинг, Крафт Энерджи, Укрэнергоэкспорт.

Самые высокие стартовые цены были зафиксированы в среду, 6 октября: 47,5 тыс. грн за ресурс октября, 46,9 тыс. грн за ресурс ноября, почти 50 тыс. грн за ресурс декабря и в 42,9 тыс. грн за ресурс в ПХГ .

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На краткосрочном рынке природного газа УЭБ участники формировали заявки во всех сегментах, в ГТС и ПХГ. Всего в течение недели реализовано 164 тыс. кубометров во внутресуточном рынке в ПХГ, где последняя котировочная цена составила 44 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.

На европейских хабах цена газа продемонстрировала тенденцию к росту в середине недели и до спада в конце. Самые низкие котировки наблюдались на хабе TTF: 92,77 евро/МВт-ч по состоянию на 8 октября. На других хабах спотовая цена была выше - до 100,88 евро/МВт-ч в TGE / POLPX.

Как изменились цены на электроэнергию

Рекордные цены на уголь и природный газ привели к существенному росту стоимости электроэнергии в Украине, сообщает издание ExPro со ссылкой на данные ГП Оператор рынка.

"Рост цен на электрическую энергию происходит вследствие роста цен на энергоресурсы, в частности, уголь и природный газ. Эталонная цена энергетического угля API2, по состоянию на 11 октября, составляет $230 за тонну, а фьючерсные цены на природный газ Month Ahead (ресурс ноября) на нидерландском TTF по данным торгов составляют €85/MWh (1000 долларов/тыс. куб. м)", – отмечает издание.

Так 12 октября средневзвешенная цена на рынке в сутки вперед в ОЭС Украины достигла 3331 грн/МВт-ч.

В частности, цена базовой нагрузки на 12 октября достигла 3076,04 грн/МВт-ч, а в пиковые часы – 3995,83 грн/МВт-час.

Самые низкие цены на РДН в ОЭС за сутки поставки 12 октября сформировались на 03:00-06:00 – 773 грн/МВт-час.

Ранее сообщалось о том, что в Украине газоснабжающие компании опубликовали новые месячные тарифы, которые начнут действовать с октября 2021 года.

Месячные тарифы на октябрь выросли у ряда поставщиков.