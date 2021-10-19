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"Будем забирать деньги у больниц и школ": в Украине бьют тревогу из-за цен на газ

19 октября 2021, 23:38
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Из-за пиковых цен на газ местные власти вынуждены забирать финансы из других сфер.

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Цены на газ в Украине / УНИАН

Цены на газ в Украине достигли рекордных значений, из-за чего местным властям приходится "выкручиваться" разными способами.

Как сообщил в эфире одного из телеканалов мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, из-за пиковых цен на газ, недостаток средств на местах планируют компенсировать за счет неоконченных проектов по строительству и ремонту дорог.

Кроме того будут забирать деньги из детсадов, школ и некоронавирусных больниц.

По его словам, будут собирать деньги таким образом, чтобы не затрагивать выше обозначенные бюджеты, нет ни времени, ни возможности.

"Собирать деньги нет времени. Будем забирать из дорог, из больниц, только не ковидних, будем забирать из школ и детсадов. Потому что средств нет. У нас есть выбор - либо получить компенсацию из государственного бюджета, или не платить зарплаты, или не платить за газ", - поясняет мэр Черкасс.

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Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в Украине, несмотря на кризисную ситуацию в Европе, не изменится. До мая следующего года украинцы в рамках годовых тарифов будут платить 7,96 грн за один кубический метр газа. Но уже в мае 2022 года цена будет пересмотрена.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения повышаться не будут. Кабмин, Нафтогаз, Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подпишут соответствующий меморандум.

Сегодня стало известно, что в Киеве взлетели тарифы на тепло. Цены на отопление выросли более, чем в два раза.

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Черкассы цены на газ
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