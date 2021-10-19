В Киеве взлетели тарифы на тепло

Тепло стало "золотым" / фото: vlasti.net

В столице, как и обещали местные власти, взлетели тарифы на тепло. Отныне киевлянам за уют в своих жилищах придется платить вдвое больше.

Как говорится в распоряжении, опубликованном на сайте КГГА, 1 Гкал тепла обойдется не в 1 654 грн, как было раньше, а на 50% больше – в 2 876 грн.

Новые расценки касаются религиозных, коммерческих и бюджетных организаций.

Данное распоряжение было подписано 13 октября этого года.

Как ранее писал Главред, отопление в Киеве в жилых домах включат после того, как среднесуточная температура снизится до +8. Причем, если так будет в течение трех суток подряд.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения. Причем, по нормальным ценам.