УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве взлетели тарифы на тепло

19 октября 2021, 17:54
Прослушать новость
Остановить

Цены на услуги отопления подняли вдвое.

отопление, отопительный сезон
Тепло стало "золотым" / фото: vlasti.net

В столице, как и обещали местные власти, взлетели тарифы на тепло. Отныне киевлянам за уют в своих жилищах придется платить вдвое больше.

Как говорится в распоряжении, опубликованном на сайте КГГА, 1 Гкал тепла обойдется не в 1 654 грн, как было раньше, а на 50% больше – в 2 876 грн.

Новые расценки касаются религиозных, коммерческих и бюджетных организаций.

Данное распоряжение было подписано 13 октября этого года.

Как ранее писал Главред, отопление в Киеве в жилых домах включат после того, как среднесуточная температура снизится до +8. Причем, если так будет в течение трех суток подряд.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения. Причем, по нормальным ценам.

viber
новости Киева тарифы на отопление новые тарифы
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве взлетели тарифы на тепло». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Бабье лето отменяется: Украину завалит снегом, синоптики назвали датуБабье лето отменяется: Украину завалит снегом, синоптики назвали дату На этой планете слишком много людейНа этой планете слишком много людей Пенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львицаПенсионерка-тусовщица: в Киеве умерла знаменитая модель и светская львица Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом в черном слитном купальникеОльга Сумская похвасталась пышным бюстом в черном слитном купальнике Оля Цибульская обнажила сочную фигуру в соблазнительном купальникеОля Цибульская обнажила сочную фигуру в соблазнительном купальнике

Последние новости

18:08

Газовый кризис бьет по Европе: США выдвинули требование России по поставкам газа

17:59

Встреча Зеленского и Путина: Лавров резко ответил на предложение президента Украины Видео

17:54

В Киеве взлетели тарифы на тепло Видео

17:47

Британия "наехала" на Россию из-за Крыма и переписи населения на оккупированном полуострове Видео

17:45

Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия Видео

Реклама
17:35

В Минздраве припугнули украинцев страшными фото скончавшихся от коронавируса Фото Видео

17:19

Завернула в пакет и положила в морозилку: женщина призналась в убийстве новорожденного

17:07

В ноябре придет зима: синоптики рассказали, когда Украину завалит снегом Видео

16:59

США на Донбассе и слова Путина: Лавров разразился обвинением в адрес Франции и ФРГ по "Нормандии" Видео

16:34

Со скрежетом отказали тормоза: под Киевом маршрутка с пассажирами таранила авто на встречной Видео

16:29

Брата покойного мэра Кривого Рога нашли мертвым: полиция открыла дело об убийстве

16:24

Катя Осадчая в нежном образе показала двухмесячного сына

16:24

"Большая стройка": населенные пункты вдоль самой длинной трассы Волыни дождались ремонта дороги

16:14

Самые вкусные чебуреки из лаваша: изумительный рецепт за 15 минут Видео

16:10

"Это не очередная страшилка": во Львове пациентам с коронавирусом ампутировали ноги

15:56

День повара в Украине: душевные поздравления и прикольные картинки к празднику

15:49

Заседание Рады: министр экологии подал в отставку, а "Слуга народа" сократилась на одного нардепа

15:32

"Большая стройка" восстановила три моста на трассе Р-66 в Луганской области

15:31

Угрозы и оскорбления: в Хмельницкой области работодатель заставляет уволиться беременную девушку Видео

15:18

Глава Пентагона Ллойд Остин прямым текстом обвинил РФ в агрессии против Украины

Реклама
15:11

Звезда сериала Клон показала горячее постельное фото

15:05

В мире распространяется новая, более заразная, форма коронавируса Видео

15:00

Гороскоп на 20 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки или кардинальные перемены Видео

14:47

Как сэкономить на отоплении в квартире: простые советы, как платить меньше

14:46

Вода хлестала через дырявую крышу поезда Укрзализныци и залила пол в вагоне Видео

14:44

"Мы падаем с ног, а вы теряете родных": львовский врач на жутком примере призвала к вакцинации Видео

14:35

Еще четыре области оказались на грани попадания в "красную" зону: список

14:31

Полтора миллиона прививок и новый рекорд: в Минздраве объявили об ускорении вакцинации в Украине Видео

14:18

Легкой походки больше не будет: в Житомире снесли известную фабрику носков Видео

13:43

Имя Макар: значение, судьба, характер

13:31

Мокрая Настя Каменских в одних трусиках покоряет пляжи Дубая

13:31

Календарь овуляции: как вычислить благоприятные дни для зачатия ребенка

13:15

Участие жителей ОРДЛО и роль РФ: "Венецианка" предлагает изменить законопроект по Донбассу и Крыму

12:58

Смерть на удаленке: пятиклассник умер из-за взрыва телефона на онлайн-уроке

12:29

У России сдали нервы: как Москва вручила Украине серьезные козыри мнение

12:25

Стричь волосы во сне: о чем говорит такой сон

12:23

Надежда Мейхер в полупрозрачном костюме поделилась мыслями о жизни

12:15

Будущих депутатов собрались отправить к психиатру после заявления Третьяковой о Полякове

12:06

Корниенко избрали новым первым вице-спикером Рады

11:54

Боевики сняли замок и ушли: миссия ОБСЕ снова начала патрулирование на Донбассе

Реклама
11:45

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Украину

11:41

Недавно родила: ужасная авария на Волыни забрала жизнь матери троих детей Видео

11:36

Самая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствий Видео

11:08

Закрытие границ ЕС для украинцев: в МИД разъяснили ситуацию Видео

10:48

"Хочу всех успокоить": Зеленский рассказал, сколько украинцы будут платить за газ зимой

10:48

Рыдала и благодарила: украинку с четырьмя детьми вернули в Украину из лагеря в Сирии Видео

10:38

День ангела в ноябре 2021 по церковному календарю: именинники месяца

10:33

От 220 грн за килограмм и выше: в Украине взлетят цены на сыр Видео

10:05

Бьет детей и угрожает учителям: 5-классник с ножом держит в страхе целый лицей в Полтаве

09:59

Зеленский рассказал, в каком формате готов встретиться с Путиным Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять