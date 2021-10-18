В Украине острый дефицит угля - Минэнерго

Угля в Украине очень мало / Reuters

В Украине наблюдается страшная нехватка угля. Его может хватить не больше, чем на две недели.

Такая ситуация сложилась из-за того, что запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ за минувшую неделю снизились на 5,9%. Исходя из этого на утро понедельника, 18 октября, они составляют 753 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго.

Между тем, согласно плану, на складах должно быть угля в едва ли не в 4 раза больше, то есть, на 2,896 млн тонн.

Если ситуация не изменится, то наявного угля для работы тепловиков хватит только на одну-две недели.

В противном случае, придется усилить работу атомной генерации.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения. Причем, по нормальным ценам.

Также ранее замминистра энергетики Максим Немчинов заявил, что у нашей страны нет достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона. Также он сказал, что Министерство энергетики рассчитывает на уже подписанные контракты и поставку ископаемых.