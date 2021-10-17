В Украине достаточно газа для населения по нормальным ценам - Зеленский

Зеленский уверяет, что газа хватит всем / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский успокоил местное население, обеспокоенное сложившейся ситуацией с газом. В интервью на телеканале ICTV глава государства заявил, что в Украине достаточно запасов "голубого" топлива для его потребителей. Причем, по лучшим ценам, чем в Европе.

"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами", - заявил президент.

Также он отметил, что, столь доступная цена газа - исключительно заслуга украинских властей, которые вмешались в эту ситуацию. В противном же случае, цена на газ для населения была бы "как минимум 50 гривен". Между тем, по его словам, на сегодняшний день украинцы платят за газ всего лишь по 8 гривен, а именно - по 7,40 грн.

Однако на вопрос о чрезвычайном положении в отечественной энергетике, Зеленский ответил тем, что "отопительный сезон – это ответственность и центральной, и местной власти".

"Мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи, НАК Нафтогаз и центральная власть гарантирует две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. В любом случае, это будет нормальная цена", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее замминистра энергетики Максим Немчинов заявил, что у нашей страны нет достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона. Также он сказал, что Министерство энергетики рассчитывает на уже подписанные контракты и поставку ископаемых.