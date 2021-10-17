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"Газопровод уже полностью готов к работе": российский дипломат назвал последний шаг к запуску СП-2

17 октября 2021, 18:10
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Все зависит от решения немецких властей.

Северный поток-2
Северный поток-2 полностью готов к работе / Reuters

Российский дипломат в Британии Андрей Келин назвал последний шаг к запуску Северного потока-2. По его словам, все зависит от Германии.

Об этом он заявил в интервью Русской службе BBC в воскресенье, 17 октября.

"Окончательное разрешение от Германии является последним шагом на пути к запуску российского газопровода Северный поток-2. Газопровод уже полностью готов к работе", - подчеркнул Келин.

Кроме этого, он заявил, что Россия пока не может нарастить поставки газа в Европу. И виновной в этом является украинская газотранспортная система, которая, по словам Келина, "никогда не проходила модернизацию и реконструкцию, так что использовать ее просто опасно".

Напомним, газовый рынок Евросоюза с начала августа столкнулся с затяжным кризисом. Цены на газ в Европе стремительно росли и регулярно достигали рекордных показателей. К примеру, 6 октября цена ноябрьских фьючерсов достигла отметки 1924 доллара за одну тысячу кубометров газа.

Также ранее Главред писал, что газовый кризис в Европе обусловлен, в том числе, низкими запасами газа в подземных хранилищах после холодной зимы и позицией Газпрома, который на фоне запуска СП-2 решил отказаться от дополнительной прокачки топлива через ГТС Украины.

viber
газ новости Германии Келин Северный поток-2
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