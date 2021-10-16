Отопительный сезон: в Кабмине бьют тревогу из-за нехватки угля

В Украине нет угля для отопительного сезона / УНИАН

У нашей страны нет достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона. Но Министерство энергетики рассчитывает на уже подписанные контракты и поставку ископаемых, заявил замминистра энергетики Максим Немчинов в эфире программы Свобода слова.

Он отметил, что на сегодня Украина имеет миллионные контракты на поставку угля.

"Действительно, ситуация не очень простая, но на сегодня мы имеем контракты на импорт угля на четыре миллиона, еще на два миллиона ожидаем до конца отопительного сезона. Соглашусь, сегодня уголь на складах не соответствует тому количеству, которое должно быть", - рассказал чиновник.

Немчинов также отметил, что Минэнерго рассчитывает на стабильную работу атомных электростанций.

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Шантаж Газпрома и Северный поток-2

Газовый кризис в Европе объясняют несколькими факторами, среди которых дефицит топлива по причине низких запасов газа в европейских газовых хранилищах после холодной зимы и позиция Газпрома, который отказался от дополнительных поставок газа через ГТС Украины.

Председатель правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Газпром шантажирует Европу газовым вопросом. По его словам, на 2021 год россияне заранее забронировали меньшие объемы поставки топлива путем украинской газотранспортной системы. Теперь Газпром фактически поставил ультиматум ЕС: либо дешевый газ и работа Северного потока-2, либо высокие цены на топливо и проблемы с поставками.

В компании-операторе ГТС Украины заявили, что цены на газ в Европе взлетели из-за политики Газпрома, который пытается выторговать выгодные для себя условия в процессе сертификации трубопровода Северный поток-2.

В Ассоциации газовой инфраструктуры Европы отметили, что меньше всего газа в подземных хранилищах Австрии, Нидерландов и Португалии. Эксперты организации среди ключевых причин кризиса называют высокий спрос на топливо в ЕС прошлой зимой, а также дефицит поставок сжиженного газа. При этом в организации считают, что ситуация на европейском газовом рынке по-прежнему останется сложной даже в случае запуска Северного потока-2.