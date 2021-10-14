Газовый кризис сотрясает Европу: в Евросоюзе объявили о планах по отказу от газа

В ЕС представят пакет новых правил на газовом рынке уже в декабре / Reuters

Европейская комиссия разрабатывает механизмы, чтобы убедить страны Евросоюза отказаться от ископаемых видов топлива, включая природный газ. Европа планирует перейти на более экологически чистые виды энергоносителей. Ископаемый газ планируется заменить биометаном, электрическим топливом или чистым водородом. Пакет новых правил на газовом рынке планируют представить уже в декабре. Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Как сообщает Today nation news, еврокомиссар рассказала о том, что курс Европы направлен на декарбонизацию, и в будущем планируется заменить ископаемый газ биометаном, чистым водородом или электрическим топливом. Пакет новых правил игры на газовом рынке будет представлен уже в декабре текущего года. В документ включат механизмы стимула для перехода на экологически чистые энергоносители.

Также она напомнила, что дефицит газа, с которым вынуждена была столкнуться Европа, произошел из-за зависимости стран от ископаемого топлива.

"Мы должны действовать и принимать правильные меры, чтобы не только защитить европейцев здесь и сейчас, но и создать условия для большей энергетической безопасности в завтрашнем мире чистой энергии", - уточнила еврокомиссар.

Кадри Симсон подчеркнула, что тех запасов газа, которые сейчас есть в хранилищах Европы, должно хватить для того, чтобы обеспечить потребности в рамках текущего отопительного сезона. Однако газа хватить только в том случае, если не будет экстремально холодной погоды, либо каких-то серьезных экстренных происшествий.