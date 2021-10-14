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Шантаж Газпрома из-за СП-2 и газовый кризис в ЕС продолжаются: в Европе снова взлетела цена на газ

14 октября 2021, 11:55
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Стоимость тысячи кубометров газа в Европе снова превысила показатель в 1200 долларов.

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В Европе продолжается рост цен на газ, в то время как Газпром по-прежнему отказывается от дополнительных поставок топлива / Reuters

Биржевая цена на газ в Европе в четверг, 14 октября, превысила показатель в 1200 долларов за 1 тысячу кубических метров. Торги по такой стоимости фиксировались и на прошлой неделе.

Согласно данным биржи ICE Futures, стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF уже составляет более 1225 долларов за тысячу кубометров газа.

Отметим, высокие цены на газ в Европе связывают, в том числе, и с действиями Газпрома, который отказывается от дополнительных поставок топлива в Европу через Украину на фоне процессов по запуску Северного потока-2. Вице-премьер-министр РФ Александр Новак заявлял, что скорейшая сертификация и введение в эксплуатацию СП-2, дескать, поможет стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.

Газовый кризис в Европе

Европейский рынок газа с начала августа погрузился в кризис. Цена на газ в Европе стремительно выросла и регулярно достигала рекордных показателей. Еще 6 октября цена ноябрьских фьючерсов на бирже ICE Futures взлетела до 1924 долларов за 1 тысячу кубометров газа. Тогда же президент РФ Владимир Путин допустил возможность увеличения прокачки газа в Европу на 15%, после чего цена резко снизилась до показателя в 980 долларов.Читайте такжеГазпром продолжит рубить поставки газа в Европу: у Путина разразились заявлением о кризисе в ЕС

13 октября цена на газ по данным биржи ICE Futures в среднем составила более 1100 долларов за тысячу кубических метров газа.

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Газпром шантажирует Европу из-за СП-2

Проблемы с газом в ЕС связывают с несколькими факторами, в числе которых дефицит топлива из-за низких запасов газа в хранилищах после прошлогодней холодной зимы и позиция Газпрома, который отказывается поставлять газ в Европу через территорию Украины путем украинской ГТС.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Газпром устроил газовый шантаж Европы. По его словам, на 2021 год Россия сократила объемы поставок газа через Украину, а сейчас фактически поставила странам ЕС ультиматум: либо запуск Северного потока-2 и более дешевый газ, либо высокие цены и проблемы с допоставками топлива маршрутом украинской газотранспортной системы.Читайте такжеШантаж Европы из-за СП-2 и дефицит газа: в ЕС ждут удара по Газпрому в ответ на "закрутку вентиля"

В компании-операторе ГТС Украины считают, что цены на газ в Европе выросли из-за действий Газпрома. Россияне торгуются за более выгодные для себя условия запуска газопровода Северный поток-2, сертификация которого уже идет.

В Ассоциации газовой инфраструктуры Европы ранее напомнили о том, что меньше всего газа осталось в хранилищах Австрии, Нидерландов и Португалии. В организации причинами газового кризиса называют высокий спрос на топливо в Евросоюзе прошлой зимой и дефицит поставок сжиженного газа. Впрочем, эксперты считают, что ситуация на рынке не изменится вне зависимости от будущего трубопровода Северный поток-2.

viber
Евросоюз Северный поток-2 Цена на газ в Европе
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