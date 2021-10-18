В Украине произошло землетрясение: кого "потрусило"

В Карпатах произошло землетрясение / Фото: pixabay.com

Минувшей ночью в Закарпатской области произошло землетрясение.

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, наиболее пострадало одно село.

"18 октября, в 23 час. 20 мин. 36,6 с (по Гринвичу), или 02 ч. 20 мин. 36,6 с (по Киеву) в Украине, Закарпатская область, Береговский район, село Бодалово, по данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины, зафиксировано землетрясение", - указано в сообщении.

Координаты эпицентра - широта 48,11 гр., долгота 22,62 гр. Глубина гипоцентра 0,5 +-1,4 км

Информация о стихии из населенных пунктов не поступала.

Напомним, на Канарах - острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. По данным Национального географического института, в течение дня на острове зафиксировано больше 60 землетрясений. Вследствие, улицы утонули в толще пепла.

Также 23 сентября, в Украине произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.