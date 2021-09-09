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В Украине произошло землетрясение

9 сентября 2021, 08:35
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Природное явление прошло без негативных последствий. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

землетрясение
В Карпатах произошло землетрясение / Фото: pixabay.com

Вчера, 8 сентября, в 16:32 в селе Брестов Мукачевского района Закарпатской области произошло землетрясение. Подземные толчки были магнитудой около 2,5, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона вблизи был зафиксирован подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий", – отметили в ведомстве.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Землетрясения в Украине

Напомним, что 4 июня подземный толчок магнитудой около 2 зафиксировали в селе Манява Богородчанского района – там, в частности, расположен известный старинный Манявский скит, а близ – любимец туристов Манявский водопад.

"4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района", – сообщили тогда спасатели.

А уже через несколько дней, 8 июня, на Ивано-Франковщине зафиксировали второе землетрясение за неделю. Тогда подземные толчки были зафиксированы измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района. Магнитуда толчков составила около 2,6 по шкале Рихтера.

Эксперты говорят, что участившиеся землетрясения в Карпатах связаны с движением литосферных блоков. Прикарпатье – это шестибальная зона, где могут реализовываться большие землетрясения, которые будут ощущаться с интенсивностью в 6 баллов по 12-балльной шкале

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ГСЧС Мукачево новости Прикарпатья
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