Карпаты колыхнуло второе за неделю землетрясение

В Карпатах произошло землетрясение / Фото: pixabay.com

Во вторник, 8 июня, в Карпатах произошло землетрясение. Это уже второй случай за последнюю неделю.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, подземный толчок зафиксировали вчера в 16:32 в селе Пасечная Надворнянского района. Его магнитуда составила около 2,6 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение не имело никаких негативных последствий. Обращений от граждан в ГосЧС не поступало.

Как сообщал Главред, землетрясение в Карпатах зафиксировали 4 июня вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Отмечается, что природное явление прошло без негативных последствий. О пострадавших или разрушениях не сообщается. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.