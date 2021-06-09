УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Карпаты колыхнуло второе за неделю землетрясение

9 июня 2021, 08:58
Прослушать новость
Остановить

Подземный толчок зафиксировали 8 июня в селе Пасечная Надворнянского района. Его магнитуда составила около 2,6 балла по шкале Рихтера.

землетрясение
В Карпатах произошло землетрясение / Фото: pixabay.com

Во вторник, 8 июня, в Карпатах произошло землетрясение. Это уже второй случай за последнюю неделю.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, подземный толчок зафиксировали вчера в 16:32 в селе Пасечная Надворнянского района. Его магнитуда составила около 2,6 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение не имело никаких негативных последствий. Обращений от граждан в ГосЧС не поступало.

Как сообщал Главред, землетрясение в Карпатах зафиксировали 4 июня вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Отмечается, что природное явление прошло без негативных последствий. О пострадавших или разрушениях не сообщается. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

ГосЧС новости Украины новости Прикарпатья
Сейчас вы просматриваете новость «Карпаты колыхнуло второе за неделю землетрясение». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Четыре продукта, которые нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы защитить желудок и избежать похмельяЧетыре продукта, которые нужно съесть перед употреблением алкоголя, чтобы защитить желудок и избежать похмелья Дима Комаров удивил последствиями от его программы "Мандруй Україною"Дима Комаров удивил последствиями от его программы "Мандруй Україною" Михаил Поплавский ошарашил признанием об отставкеМихаил Поплавский ошарашил признанием об отставке Гороскоп на сегодня 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказаниеГороскоп на сегодня 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание Чего ждать от Франции и Германии после "наездов" ДаниловаЧего ждать от Франции и Германии после "наездов" Данилова

Последние новости

10:26

Магнитные бури 9 июня и 10 июня 2021: сила удара и как пережить

10:22

Тоннели с золотом и золотые иконы: суд оправдал пойманного на взятка чиновника из Николаева Видео

10:12

Санкции против Беларуси: эксперт объяснил, как нужно срочно реагировать Украине

09:47

В Харькове мужчина швырнул гранату в компанию парней: детали о пострадавших Видео

09:32

Киев и Вашингтон скоординировали позиции перед встречей Байдена и Путина – ОП Видео

Реклама
09:30

Рынок добровольного медицинского страхования в Украине ежегодно растет на около 20% новости компании

09:26

9 июня - праздник друзей: как поздравить с Днем друзей 2021 и что нельзя делать

09:21

На Волыни психопат-рецидивист изнасиловал родную сестру Видео

09:21

Как Россия может сделать Штатам "больно" мнение

08:58

Карпаты колыхнуло второе за неделю землетрясение

08:19

Коронавирус в Украине 9 июня: назван лидер среди регионов по числу новых диагнозов Видео

08:02

Пономарев рассказал, чем грозит Украине встреча Байдена и Путина в Женеве Видео

07:52

Гроза, град и шквалы: синоптик предупредил о погодных неприятностях Видео

07:45

Тина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное белье

07:11

В России загорелась реанимация коронавирусной больницы: есть жертвы Видео

07:08

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Видео

07:08

Сотни тысяч доз: в Белом доме подтвердили, что дадут Украине вакцину от COVID-19 Видео

06:40

Украина обладает всеми необходимыми инструментами для присоединения к НАТО - Блинкен

06:30

День медицинского работника 2021: какого числа, традиции и поздравления Фото Видео

06:19

Сладкая пилюля от США: чего ждать от встречи Зеленского и Байдена мнение

Реклама
06:00

Гордон сделал опасный для Украины прогноз по встрече Байдена и Путина Видео

05:31

Назван самый опасный жир в организме человека: что с ним делать Видео

05:03

Как питаются японцы с "острова бессмертных" Окинава: три главных совета Видео

04:25

"Президент Притула": эксперт оценил шансы шоумена "откусить по-крупному" Видео

04:22

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

03:51

Ученые рассказали, опасно ли для глаз употребление кофе Видео

03:50

Уменьшило ли ношение масок риск заразиться коронавирусом - ответ ученых Видео

03:04

Джокер Хоакин Феникс признался, будет ли его сын веганом

02:26

Леди Гага без трусов и с невинным лицом произвела фурор

01:53

Гороскоп на завтра 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

00:51

В Евросоюзе сделали предупреждение России из-за ситуации с режимом Лукашенко Видео

00:51

Эксперт объяснил, как секретарь СНБО "подложил свинью" Зеленскому

00:25

Байден заявил об угрозах режима Лукашенко Вашингтону и ударил санкциями по Беларуси Видео

00:04

Гороскоп на сегодня 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание Видео

08 июня, вторник
23:46

Отказ США от санкций против СП-2: у Байдена раскрыли детали предупреждения Украине Видео

23:26

Не можете подтянуться? Вот, что ваше тело пытается вам сказать Видео

23:07

Встреча Зеленского и Байдена: в США назвали главные требования к Украине Видео

22:55

Во Львове трагически погибла чемпионка Украины по пауэрлифтингу

22:29

"Крым – это Украина": Зеленский получил форму сборной, из-за которой негодует Россия Видео

22:27

Макрон отреагировал на сочную пощечину, которую получил на улице

Реклама
21:48

В НАБУ подтвердили подлинность скандальных "пленок Медведчука" Видео

21:14

Сердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения риска Видео

21:12

Россия пожаловалась в УЕФА из-за Крыма и "Слава Украине" на футболках украинской сборной Видео

20:54

"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

20:49

Жительница ЮАР родила сразу 10 детей и установила мировой рекорд

20:44

От чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответ Видео

20:28

Секс в машине: сексолог назвал необычные позы Видео

20:17

У Байдена сделали заявление о помощи Украине из-за достройки и запуска Северного потока-2 Видео

20:11

Суд принял окончательное решение по ликвидации УПЦ КП

20:11

В стиле товарища Сталина: что не так с идеей о высадке миллиарда деревьев мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять