На Прикарпатье произошло землетрясение / Reuters

В Карпатах 4 июня было зафиксировано землетрясение. Его обнаружили вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера.

"4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона было зафиксировано подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в с. Манява Богородчанского района", — говорится в сообщении.

Отмечается, что природное явление прошло без негативных последствий. О пострадавших или разрушениях не сообщается. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Напомним, ранее в Украине в ночь на 2 января произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Закарпатской области - их ощутили жители Виноградова. Эпицентр землетрясения залегал на глубине шесть километров.

Читайте такжеВ столице Армении произошло мощное землетрясениеТакже поздно вечером 23 января 2020 года на Закарпатье случилось землетрясение. Толчки магнитудой 2,9 по шкале Рихтера ощутили жители Виноградова.

Тогда местные жители перепугались из-за подземных толчков. Очевидцы, говорят, что толчки были довольно сильными и даже были похожи на взрыв. По их словам, в домах затрусились окна.