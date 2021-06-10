Толчки могут начаться в любой момент: эксперт объяснил причину землетрясений в Карпатах

В Карпатах произошло два землетрясения за неделю / Reuters

Участившиеся в последнюю неделю землетрясения в Карпатах связаны с движением литосферных блоков.

"Энергия может некоторое время накапливаться и выразиться или в одном сильном землетрясении или серии небольших, что и происходит сейчас в Ивано-Франковской области. Прикарпатье – это шестибальная зона, где могут реализовываться большие землетрясения, которые будут ощущаться с интенсивностью в 6 баллов по 12-балльной шкале", - рассказал в комментарии Главреду заместитель директора института геофизики имени С. И. Субботина НАН Украины по научным вопросам Александр Кендзера.

Он также добавил, что пока в Прикарпатье не наблюдается глобальных явлений – все процессы находятся в рамках того, о чем уже предупреждали сейсмологи.

"В Прикарпатье такие землетрясения происходят по нескольку десятков в год. Предугадать их место по картам можно, а время, в которое они начнутся, не может никто, как в Украине, так и в мире. Достаточно просто знать, какие максимальные сейсмические влияния могут быть в том или ином районе, чтобы защититься от будущих землетрясений", - рассказал Кендзера и отметил, что украинцам в этих районах нужно быть готовыми всегда, поскольку толчки могут начаться в любой момент.

Читайте такжеЧасть Закарпатья мотнуло: раскрыт интересный факт об очаге землетрясенияПо его словам, землетрясения в Украине, согласно картам общего сейсмического районирования, могут быть наиболее ощутимы в Прикарпатье, Закарпатье, а также на южном западе Одесской области, поскольку все эти районы расположены близко к зоне Вранча – наиболее сейсмоактивной зоны Европы на стыке Южных (вблизи Румынии) и Восточных (украинских) Карпат, где постоянно происходят землетрясения.

Напомним, за прошедшую неделю в Ивано-Франковской области произошли два землетрясения: 4 июня – в селе Манява Богородчанского района, а 8 июня – в селе Пасечная Надворнянского района. Оба землетрясения, по данным ГСЧС, не имели никаких последствий или разрушений.