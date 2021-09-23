В Украине произошло землетрясение: "потрусило" четыре области

Землетрясение 23 сентября - не первое в Украине в 2021 году / Фото: pixabay.com

Рано утром в четверг, 23 сентября, в Украине произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Подземные толчки чувствовались в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях, сообщает Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук (GFZ).

Эпицентр землетрясения находился неподалеку Черткова в Тернопольской области в районе реки Днестр. Толчки были зафиксированы на глубине 10 км, практически на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Сообщений о разрушениях и жертвах пока нет.

Фото emsc-csem.org

По данным Главного Центра специального контроля, землетрясение произошло в 6:17 по киевскому времени. Землетрясение ощущалось людьми на расстоянии около 100 км.

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"По классификации землетрясение относится к умеренным, ощущается людьми внутри помещения. Предметы, которые висят, сильно колеблются. Картины сдвигаются с места. Ощутимые колебания сходны с колебаниями, образованными падением тяжелых предметов внутри здания", - говорится в сообщении.

Землетрясения в Украине в 2021 году

19 сентября произошло землетрясение в Донецкой области. Его магнитуда составила 3,3 балла. Эпицентр подземных толчков находился в Добропольском районе.

8 сентября в 16:32 в селе Брестов Мукачевского района Закарпатской области произошло землетрясение. Подземные толчки были магнитудой около 2,5 балла.

8 июня на Ивано-Франковщине произошло землетрясение. Тогда подземные толчки были зафиксированы измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района. Магнитуда толчков составила около 2,6 по шкале Рихтера.

4 июня подземный толчок магнитудой около двух баллов зафиксировали в селе Манява Богородчанского района – там, в частности, расположен известный старинный Манявский скит, а рядом – любимец туристов Манявский водопад.

Эксперты говорят, что участившиеся землетрясения в Карпатах связаны с движением литосферных блоков. Прикарпатье – это шестибальная зона, где могут реализовываться большие землетрясения, которые будут ощущаться с интенсивностью в 6 баллов по 12-балльной шкале.