В Украине случилось землетрясение: какой регион пострадал

Землетрясение в Украине / ua.depositphotos.com

В Украине 19 сентября произошло землетрясение. Как сообщает Главный центр специального контроля (ГЦСК) Государственного космического агентства Украины, землетрясение зафиксировали в Донецкой области.

Сообщается, что магнитуда землетрясения в Украине составила 3,3 балла. Эпицентр подземных толчков находился в Добропольском районе.

"Инцидент произошел 19 сентября впервые с августа прошлого года. Тогда магнитуда достигала 2,9 единиц по шкале Рихтера", - говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что подземные толчки, которые возникли 19 сентября, не угрожали для местного населения.

В целом же землетрясение может ощущаться отдельными людьми, находящимися в помещении в спокойном состоянии, особенно на верхних этажах.

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Не первое землетрясение в Украине в 2021 году

Напомним, что 4 июня подземный толчок магнитудой около 2 зафиксировали в селе Манява Богородчанского района – там, в частности, расположен известный старинный Манявский скит, а близ – любимец туристов Манявский водопад.

А уже через несколько дней, 8 июня, на Ивано-Франковщине зафиксировали второе землетрясение за неделю. Тогда подземные толчки были зафиксированы измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района. Магнитуда толчков составила около 2,6 по шкале Рихтера.

Эксперты говорят, что участившиеся землетрясения в Карпатах связаны с движением литосферных блоков. Прикарпатье – это шестибальная зона, где могут реализовываться большие землетрясения, которые будут ощущаться с интенсивностью в 6 баллов по 12-балльной шкале

А вот Гаити в августе всколыхнуло жуткое землетрясение. погибли почти 1300 человек.