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60 землетрясений в день и тонущие в пепле улицы: на Канарах извергается вулкан

14 октября 2021, 22:36
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Крупнейшее землетрясение с магнитудой 4,5 зарегистрировано на глубине 37 километров.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха / Reuters

На Канарах - острове Ла-Пальма с 19 сентября продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. По данным Национального географического института, в течение дня на острове зафиксировано больше 60 землетрясений. Вследствие, улицы утонули в толще пепла.

Как сообщает el Pais, местные жители помогают спасателям разгребать кучи вулканического пепла. Тем временем, тысячи людей находятся в изоляции, а эвакуировано более 6000 человек.

Потоки лавы растекаются по земле и уже разрушили 1548 зданий, покрыв территорию в 680,4 гектар.

Напомним, ранее на Сицилии вулкан Этна выбросил в небо огромный столб пепла. Его высота достигала 9 километров. Также наблюдался выброс лавы. Между тем, предыдущий выброс пепла из вулкана, который является крупнейшим действующим в Европе, достигал высоты в 4,5 километра.

viber
вулкан Канарские острова новости Испании
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