УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Все задрожало: самый большой вулкан Европы выбросил 9-километровый столб пепла

21 сентября 2021, 20:49

За последний год вулкан Этна извергался дважды.

Вулкан Этна
Вулкан Этна выбросил столб пепла / скриншот

На Сицилии вулкан Этна выбросил в небо огромный столб пепла. Как сообщает итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии, его высота достигала 9 километров.

Специалисты добавили, что выброс произошел 21 сентября утром по местному времени из юго-восточного кратера.

Отмечается, что также наблюдался выброс лавы.

Ведомство обнародовало "красное предупреждение" для полетов, однако работу аэропорта, расположенного недалеко от вулкана, не прекращали.

Предыдущий выброс пепла из вулкана, который является крупнейшим действующим в Европе, достигал высоты в 4,5 километра.

Реклама

За ним постоянно наблюдают специалисты, однако они заверяют, что для людей опасности нет.

За последний год вулкан Этна извергался в феврале и июле, а ранее – в декабре 2020 года.

Ранее сообщали, что на востоке Демократической Республики Конго - начал извергаться один из самых активных вулканов в мире - Ньирагонго.

viber
вулкан
Сейчас вы просматриваете новость «Все задрожало: самый большой вулкан Европы выбросил 9-километровый столб пепла». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса"Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса "Полный беспредел": Эктор Хименес-Браво рассказал, как издевались над ним и его семьей"Полный беспредел": Эктор Хименес-Браво рассказал, как издевались над ним и его семьей Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или приятный сюрпризГороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или приятный сюрприз Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: проблемы в семье и неожиданные денежные поступленияГороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: проблемы в семье и неожиданные денежные поступления Арахамия, Стефанчук и Разумков прилюдно поругались из-за законопроекта об олигархахАрахамия, Стефанчук и Разумков прилюдно поругались из-за законопроекта об олигархах

Последние новости

21:24

Режим Лукашенко терпит удар: Украина оказалась главным поставщиком картошки в Беларусь

21:22

Могилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждать Видео

20:49

Все задрожало: самый большой вулкан Европы выбросил 9-километровый столб пепла Видео

20:28

Байден потерял доверие к Европе и идет по стопам Трампа мнение

20:22

Зарубил топором и таскал тело по городу: под Одессой жестоко расправились с женщиной Видео

Реклама
20:19

В Украине появились лекарства против коронавируса: предотвращают осложнения и ускоряют выздоровление

20:19

Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие

19:59

Первая леди Елена Зеленская покорила стильным образом в школе с детьми Видео

19:56

Угроза отставки Разумкова: в Слуге народа объявили о конфликте фракции со спикером Верховной Рады

19:36

Дело Шеремета: в прокуратуре озвучили результаты экспертизы, адвокат заявляет о ее необъективности Видео

19:27

"Как Припять": в Сети показали, как изменился аэропорт Донецка спустя 7 лет в оккупации

19:11

День воспитателя 2021 в Украине: дата, традиции, поздравления, милые картинки к празднику

19:10

Выхлопные газы старых автомобилей приводят к росту раковых заболеваний и аллергий среди украинцев

19:07

"Закроем половину школ": Киевской области пригрозили жесткими мерами из-за ужесточения карантина Видео

18:52

Вторая Холодная война и демарш в НАТО: чем "аукнется" Европе и Украине AUKUS мнение

18:42

Синоптики рассказали, когда вернется тепло и солнце в Украину Видео

18:26

"Не поддержать своего ребенка я не могу": Полякова оправдала матерные песни своей дочери Видео

18:26

Желтая зона и штрафы от 34 тысяч гривен: в Киеве с 23 сентября стартуют карантинные рейды Видео

18:25

Приметы на 22 сентября: что нельзя делать в день осеннего равноденствия Видео

17:56

В Pfizer назвали побочные эффекты после третьей дозы вакцины Видео

Реклама
17:55

Избивал и угрожал: известная украинская актриса и звезда сериала Слуга народа сбежала от мужа

17:46

Первая за 7 лет: Ани Лорак показала кадры из клипа на песню на украинском языке

17:32

"Это очень горько": Олег Сенцов объяснил поступок сестры, обматерившей Украину и "пославшей" брата

17:26

"Автохлам" больше всего загрязняет воздух в городах Украины - эксперт

17:15

Лунный гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск аварии, финансовые трудности или разрыв отношений Видео

17:14

Парень разделся перед "Неизвестным матросом" в Одессе и пригрелся возле Вечного огня

17:12

Школы закроют на карантин: какие регионы Украины под угрозой Видео

17:08

Легко спутать: названы главные поствакцинальные симптомы коронавируса Видео

16:58

Сундук-реликвия стал могилой для детей: детали жуткой трагедии на Донетчине

16:41

Самая вкусная закуска: рулетики из бекона с овощами и сыром Видео

16:35

Угроза COVID-19 на западе и востоке Украины: красная зона "накроет" четыре региона страны Видео

16:31

Школы в Украине закроют, а учителя принесут справки от COVID-19: Минздрав объявил условия по учебе Видео

16:02

Первые два дома ЖК "Метрополис" получили почтовые адреса новости компании

16:00

Гороскоп на 22 сентября для всех знаков Зодиака: успех во всем или риск травм и простуды Видео

15:59

Высокое кровяное давление: шесть признаков того, что вам нужно немедленно обратиться к врачу

15:56

В Украине предложили отменить перенос праздников, а 8 марта и 1 мая отмечать как международные дни

15:43

Украинка в Польше родила сразу четырех детей, но ее мужа выгоняют из страны

15:34

Воздух Киева загрязнен: уровень формальдегида превышен в 3,5 раза

14:52

Бойня в Перми: отец стрелка был наемником, всплыл "украинский след" Видео

14:35

Тарифы на отопление и горячую воду взлетят: кого и где заставят раскошелиться

Реклама
14:25

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: удачные дни для новой прически и маникюра

14:16

Врачи указали на физические симптомы ранней смерти Видео

14:10

Роман Сасанчин с шоу Голос країни рассекретил пол будущего ребенка Видео

14:08

Рост ВВП, борьба с долгами и 30 млрд грн доходов: Кабмин раскрыл бюджет на 2022 год Видео

14:02

"Большая стройка" Зеленского восстановила дороги к 40 заповедникам и природным паркам

13:51

Катастрофа с COVID-19 и резкий скачок смертность: эксперт назвал сроки неизбежного локдауна Видео

13:26

В Украине ужесточили карантин: с 23 сентября страна переходит в "желтую" зону Видео

13:23

ЕСПЧ признал путинскую Россию ответственной за отравление экс-офицера ФСБ Литвиненко

12:54

"Липовые" справки и прививки: в Украине готовят уголовную статью за подделку COVID-сертификатов Видео

12:50

"Полный беспредел": Эктор Хименес-Браво рассказал, как издевались над ним и его семьей

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять