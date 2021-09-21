Все задрожало: самый большой вулкан Европы выбросил 9-километровый столб пепла

Вулкан Этна выбросил столб пепла / скриншот

На Сицилии вулкан Этна выбросил в небо огромный столб пепла. Как сообщает итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии, его высота достигала 9 километров.

Специалисты добавили, что выброс произошел 21 сентября утром по местному времени из юго-восточного кратера.

Отмечается, что также наблюдался выброс лавы.

Ведомство обнародовало "красное предупреждение" для полетов, однако работу аэропорта, расположенного недалеко от вулкана, не прекращали.

Предыдущий выброс пепла из вулкана, который является крупнейшим действующим в Европе, достигал высоты в 4,5 километра.

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За ним постоянно наблюдают специалисты, однако они заверяют, что для людей опасности нет.

За последний год вулкан Этна извергался в феврале и июле, а ранее – в декабре 2020 года.

Ранее сообщали, что на востоке Демократической Республики Конго - начал извергаться один из самых активных вулканов в мире - Ньирагонго.