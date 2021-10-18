Стало известно, когда и при каком условии включат отопление в Киеве

Отопительный сезон в столице зависит от погоды / фото: sevnews.com.ua

Отопление в Киеве в жилых домах включат после того, как среднесуточная температура снизится до +8. Причем, если так будет в течение трех суток подряд.

Однако, как рассказали в Киевской городской государственной администрации, жильцы многоквартирных домов могут подавать заявки на ранее подключение.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, старт отопительного сезона в жилых домах Киева зависит от погоды.

"Будет неправильным, когда сегодня мы включим отопление, а завтра придется открывать окна и греть воздух, а затем платить за это по счетам за коммуналку", - сказал он.

Между тем, он отметил, что на данный момент у каждого дома сегодня есть возможность подключиться к теплу.

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"Жильцы дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола теплоснабжающей компании - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция", - заключил он.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения. Причем, по нормальным ценам.

Также Главред писал, что в Украине наблюдается страшная нехватка угля. Его может хватить не больше, чем на две недели. Такая ситуация сложилась из-за того, что запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ за минувшую неделю снизились на 5,9%.