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Шантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил газовый рынок Европы: Шмыгаль предупредил о цене на газ в Украине

14 сентября 2021, 13:12
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Подготовка к отопительному сезону в Украине идет по графику, сказал Денис Шмыгаль.

Шмыгаль
Украинцы будут платить 7,96 грн за кубометр газа до мая 2022 года - Шмыгаль / УНИАН

Цены на газ в Европе превысили показатель в 800 долларов за тысячу кубометров, что является новым рекордом стоимости топлива. Ситуация может оказать влияние на украинский газовый рынок, однако власти уже предупредили о сохранении фиксированной цены на газ в Украине для бытовых потребителей на уровне 7,96 до 1 мая 2022 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе своей пресс-конференции он сказал о том, что Кабмин намерен и в дальнейшем выступать гарантом сохранения оптимальных цен на газ. Однако в мае следующего года стоимость топлива пересмотрят. До тех пор стоимость тысячи кубометров газа будет гарантирована годовым контрактом с Нафтогазом.

Читайте такжеПочему цена газа в Украине зависит от котировок в Европе"В большинстве газоснабжающих компаний цена тоже зафиксирована на уровне меньше или около 8 гривен для бытовых потребителей. Это очень важный момент, ведь цена действительно бьет мировые рекорды. Мы, как правительство и "Нафтогаз" – как государственная компания, выступаем как гаранты, что цена не изменится для бытовых потребителей" - сказал Шмыгаль.

При этом он добавил, что государство проводит эффективную подготовку к отопительному сезону. Все работы идут по графику, а энергосистема подготовлена на 90%. В украинских газовых хранилищах уже более 18 миллиардов кубических метров газа.

"Мы ожидаем, по данным "Нафтогаза", увеличения этих запасов до 19 и больше миллиардов кубометров", - отметил глава правительства.

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Тем временем в Европе, согласно данным биржи ICE Futures, продолжают расти цены на природный газ. Стоимость тысячи кубометров топлива уже достигла отметки более 800 долларов, что стало новым историческим рекордом.

Цены на газ в Европе

На газовом рынке ЕС в последние несколько недель цена на газ стремительно растет и достигает рекордных показателей с 2008 года. Такая ситуация произошла из-за опустошения газовых хранилищ Европы и действий Газпрома, который на фоне окончания достройки Северного потока-2 отказывается от дополнительных поставок газа через ГТС Украины.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко говорил, что Газпром прямо шантажирует Европу газовым вопросом. В этом году россияне для прокачки газа забронировали на 20 миллиардов кубометров меньше, чем в прошлом. Фактически Россия поставила ультиматум ЕС: либо более дешевый газ и запуск Северного потока-2, либо проблемы с поставками топлива путем украинской газотранспортной системы.

В компании-операторе ГТС Украины также утверждали, что газовые проблемы Европы связаны с намерением Газпрома выторговать для себя более выгодные условия по введению в эксплуатацию Северного потока-2.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что главная причина взлета цен на газ в Европе – низкий уровень запасов топлива в газовых хранилищах после холодной зимы и жаркого лета.

По мнению эксперта, "косвенные признаки" указывают, что на ситуацию влияет и позиция Газпрома, который не стремится увеличивать прокачку топлива или повысить рост продаж на спотовом рынке, готовясь к запуску СП-2.

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новости Украины Денис Шмыгаль
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