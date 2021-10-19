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На Харьковщине накануне отопительного сезона целое село отключили от газа

19 октября 2021, 20:30
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Потребителей газа вынуждали подписать соглашение о несуществующей услуге.

газ
Потребителей вынуждали подписать соглашение о несуществующей услуге / Фото pixabay.com

Как раз накануне отопительного сезона одно из сел Украины осталось без газа. Как сообщают в СБУ, правоохранители открыли уголовное производство в отношении АО "Харьковгаз".

Отмечается, что сотрудники предприятия, под видом ремонтных работ, оставили без газоснабжения жителей села Благодатное Харьковской области.

"По имеющейся информации, должностные лица этой частной компании требовали дополнительные деньги от потребителей, безосновательно "прикрываясь" президентом и руководством государства. Таким образом, они подстрекали людей к массовым акциям протеста, что могло дестабилизировать ситуацию в регионе", - сказано в сообщении.

Более того, после этого у местных жителей потребовали подписать дополнительное соглашение на еще одну услугу по обслуживанию внутридомовых систем, о которой ранее вообще не было речи. С ее подписанием платежка для каждой семьи может вырасти на 1 200-1 800 гривен в год. Это стало ультиматумом от АО "Харьковгаз", который оно поставило перед своими потребителями.

Неправомерные действия сотрудников газоснабжающей компании рассматриваются согласно ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

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К счастью, газоснабжение в селе все-таки было восстановлено 17 октября. Этому поспособствовали правоохранители и местная власть.

При этом, досудебное расследование продолжается.

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Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения. Причем, по нормальным ценам.

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СБУ газ новости Харькова
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